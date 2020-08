El agresor de la anciana de Valencia fue detenido hace 10 días por lesionar a una camarera y a su hija en otro robo

El hombre que este martes agredió a una mujer de avanzada edad en un portal de Valencia para robarle el monedero, y que fue detenido horas después por la Policía Nacional gracias a las imágenes de la cámara de seguridad del portal, tiene numerosos antecedentes penales por hechos similares.

Según ha publicado 'El Periódico Mediterráneo', el agresor, de 34 años, fue arrestado hace tan solo diez días por otro robo con violencia. En este caso, el sospechoso propinó un puñetazo en el pómulo a la camarera de una cafetería de Benicalap para robarle y en su huida se llevó por delante a la hija de tres años de esta, causando lesiones a ambas.

Algunos clientes del establecimiento lograron retenerlo hasta la llegada de la Policía, no obstante, el presunto agresor quedó en libertad. Antes de estos hechos ya había actuado de forma similar, por lo que le constan antecedentes.

"Me dejó en el suelo sangrando"

'El Periódico Mediterráneo' también ha publicado este jueves declaraciones de la mujer de 85 años agredida el martes. "Estaba abriendo, entré y me pegó un manotazo", relató la mujer, que sufre diversas lesiones visibles en la cara a consecuencia del fuerte manotazo que le propinó el ahora detenido.

"Me metió mano en la bolsa y me quitó el monedero", añadió, para agregar: "Me tiró contra la puerta y me dejó en el suelo sangrando". Fueron sus vecinos quienes salieron a socorrerla y avisaron a la Policía. Las imágenes de las cámaras del portal permitieron detener al supuesto agresor, horas después de protagonizar los hechos.