Consultorio de Psicología: "Tengo un problema, empiezo cogiendo un poquito de helado y me acabo la tarrina entera"

No me dejan vivir con el novio

PREGUNTA Tengo 25 años y hace uno fallecieron dos hermanos en un accidente con 14 y 15 años. Mis padres me han tenido muy sobreprotegida y siguen así. Mi pareja me ha dado un ultimatum para irme a vivir con él pero mis padres no me dejan porque dicen que primero debo casarme y antes de eso acabar la carrera.

Trabajo en una escuela infantil y por las tardes hago mis estudios. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo les puedo decir que me quiero independizar, cómo puedo hacerlo sin que haya una pelea ni conflictos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda, no es sencillo. La muerte de tus hermanos provocó una reacción muy defensiva y muy humana por parte de tus padres, que los llevó a una sobreprotección hacia ti, con todo lo que eso implica. La sobreprotección generalmente incide negativamente en el desarrollo de la persona, provocando inseguridad, dependencia emocional y falta de recursos y habilidades en ciertas áreas de la vida.

En tu caso, la solución no es tomar una decisión drástica (sería una solución solo temporal), lo mejor es trabajar previamente tu seguridad y tu confianza en ti misma. Intenta llegar a un Acuerdo con tu pareja, coméntale que vas a pedir ayuda psicológica para trabajar esas áreas en ti, que necesitas tener más recursos emocionales para afrontar esa independencia de tus padres y que su actitud hostil no condicione tus decisiones presentes ni tu vida futura.

No tomes decisiones (tanto en un sentido como en otro) que después no seas capaz de llevar adelante con la seguridad que necesitas, para afrontar las dificultades que puedan venir.

Busca un buen especialista y verás cómo en pocas semanas empiezas a mejorar tu confianza en ti. Tus padres, cuando vean que estás muy segura en tu decisión, al principio es posible que sigan oponiéndose, pero tu seguridad terminará imponiéndose.

Aborté y lloro constantemente

PREGUNTA Hace 3 años me tuvieron que realizar un aborto por malformacion fetal, estaba de 22 semanas de gestación. Al principio durante un mes estuve bastante mal pero luego me volví a quedar embarazada y parecía que todo iba bien. El caso es que desde hace casi un año me siento muy culpable por el hecho de abortar, me siento culpable por lo que me pasó, por no haber podido salvarla, por ni siquiera haberla visto.

Lloro constantemente y cada vez que veo una niña de la edad que tendría mi hija me siento muy mal, estoy casi todo el día enfadada y al final termino pagándolo con mi pareja y mis hijos. No sé muy bien cómo actuar, he intentado ir a un psicólogo pero con mi situación actual no me lo puedo permitir.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La situación tan difícil que viviste te está provocando pensamientos obsesivos; es como si hubieras entrado en un bucle emocionaldonde tus sentimientos de culpabilidad se imponen a los argumentos racionales. Está claro que tú no eres culpable de la pérdida de tu niña, pero ahora mismo eres incapaz de verlo con claridad.

Si que necesitas ayuda profesional. Acude a tu centro de salud para exponer tu caso y que te deriven a Salud Mental. De todas formas, también encontrarás organizaciones como nuestra fundación (fundación María Jesús Álava Reyes), donde atendemos casos como el tuyo, subvencionando gran parte del tratamiento.

En definitiva, no dejes de pedir ayuda, pues el tiempo a veces no solamente no es favorable en estas situaciones, sino que hace que se cronifiquen y condiciona al máximo tu vida actual.

No me valora

PREGUNTA Llevo 12 años casada con alguien que no me valora, ya he pasado por todas las etapas, él me ha dañado mucho emocionalmente y psicológicamente, ha hablado mal de mí a sus amigos diciendo mentiras y que yo estoy loca, yo ya no quiero seguir más con el; pero no tengo solvencia económica para poder salir de esta situación, además tenemos un hijo y siempre me ha dado miedo que él nunca más me deje verlo o haga que todo quede a su favor.

Quiero saber cómo empezar a perdonarme ya que durante estos años me he creído sus palabras, he creído que no soy suficiente y que nunca lograré un éxito porque yo no soy de familia rica, ni he viajado a otros países y que solo soy un objeto que puede usar. Ya no lo amo, ya no sé qué hacer para poder sobrellevar las cosas, realmente quiero salir de esta situación pero no sé por dónde empezar, estoy completamente sola, no tengo una red de apoyo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La falta de independencia económica es un factor importante en estos casos, pero también resulta crucial tu baja autoestima y esa inseguridad que sientes en la actualidad. En relación al tema de tu hijo, la vivencia de una mala relación en los padres con frecuencia es peor que la separación de los progenitores.

Es crucial que te sientas bien contigo misma, que te puedas perdonar, para quererte como mereces. En libros como 'Las tres claves de la felicidad' detallo cómo podemos aprender a perdonarnos, para querernos bien y coger las riendas de nuestra vida.

Sin duda no tener una red de apoyo dificulta la situación, pero no renuncies a vivir tu vida y a sentirte bien contigo misma. Los principales pasos los tienes que dar tú, pues, por lo que cuentas, poco podemos esperar de tu pareja. En su caso, recuerda que quien no es capaz de respetar a otra persona no es capaz de asumir sus fallos, ni de admitir sus equivocaciones.

Quiero otro tipo de vida

PREGUNTA Tengo 20 años, llevo tres años con mi novio y solo mi madre y mi abuela lo saben, nadie más de la familia lo sabe, ni mi padre. Mi madre tiene la mente cerrada y piensa que tener novio es algo malo por eso nunca quieren que me vean los vecinos con él o cualquier persona conocida con él y siempre me escondo, pero pienso ¿por qué tengo que esconderme si es lo más normal del mundo? ¿Mi familia cuándo lo va a saber? ¿Cuando tenga 30 años y me case con él?

Estoy harta de esta situación, lo único que quiero es acabar de estudiar, encontrar un trabajo e independizarme con mi novio, cosa que cuando ocurra mis padres no lo van a entender, porque mis padres aún siguen viviendo con sus padres (mis abuelos) no se fueron a vivir juntos.

Yo quiero vivir otro tipo de vida más independiente de mi familia y no quiero ser juzgada por ello, estoy cansada de ver poco a mi novio y de que mi madre no comprenda nada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El principal cambio se tiene que producir dentro de ti. No le pidas a tu madre, con la vida que ha vivido y sigue viviendo, que cambie su forma de pensar en el terreno de los afectos y de la pareja.

Hay situaciones que resultan muy difíciles de razonar, y probablemente ya has intentado por todas las vías posibles que tu madre sea más abierta y comprensiva; no sigas por ahí, pues acumularás decepción tras decepción. A veces las personas no dan determinados pasos adelante (y me refiero a tu madre), porque no están preparadas para hacerlo.

Si tienes las cosas claras, y te sientes con suficiente fortaleza emocional, empieza tú a dar pasos adelante, a visualizar tu relación, a vivirla con normalidad. Es posible que necesites trabajar tu asertividad (tu capacidad de autoafirmación, de defender ideas y tus posiciones en la vida). Verás cómo hacerlo en algunos libros como 'Emociones que hieren' (el subtítulo es muy ilustrativo: ¡De las tensiones inútiles a las relaciones inteligentes'). Ahí detallo cómo abordar estas situaciones desde la inteligencia emocional.

Problemas con la comida procesada

PREGUNTA Desde que era pequeño tengo un problema con la comida procesada (sobre todo con el dulce), empiezo cogiendo un poquito de helado para postre y cuando termino me puede el ansia y solo tengo ganas de acabar la tarrina entera.

En caso de estrés el problema aumenta y veo que anímicamente me afecta bastante. Aunque estaba en mi peso a base de gimnasio, en la cuarentena he subido bastante. Me gustaría saber qué pautas puedo tomar para eliminar el problema.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es un problema de control de estímulos. Es muy difícil controlar la ingesta de dulce cuando la apetencia es tan fuerte. Resulta más práctico proponerte no tomar NADA de dulce que engañarte pensando que cogerás sólo un poco.

De todas formas, el problema aumenta porque al comer dulce, en un primer momento, te bajan tus niveles de ansiedad, aunque posteriormente te sentirás mal por haberlo hecho.

En estos casos, los psicólogos entrenamos para conseguir ese autocontrol que te falta. Son programas donde combinamos técnicas fisiológicas (relajación, respiración diafragmática…), con técnicas cognitivas (autoinstrucciones, parada de pensamiento, programa de metas sucesivas…). Verás un ejemplo de esas técnicas aplicadas a la comida en libros como 'Recuperar la ilusión'. Se puede lograr, pero hay que trabajar ese autocontrol emocional y la instauración de hábitos saludables.