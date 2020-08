La "desesperación" por no poder ver a tu pareja durante la pandemia despierta la campaña mundial 'Love Is Not Tourism'

El cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus ha aislado y separado a muchas personas, dejándolas sin saber cuándo se podrán reencontrar. Para atajar el problema, parejas de todo el mundo se han organizado en el movimiento Love Is Not Tourism, con el objetivo de reivindicar que los gobiernos den facilidades para que las parejas que viven en países diferentes se puedan visitar.

El movimiento tiene buena presencia en redes sociales y se pueden seguir sus avances en la página web. Su argumentario defiende, a traducción literal del nombre, que el amor no es turismo y que visitar a la pareja es algo necesario, con un impacto importante en la salud mental y en el futuro de muchas personas.

Por el momento, las reivindicaciones han logrado que diez países reconozcan el derecho a que personas dentro de una relación sentimental se visiten. Los países son Dinamarca, Noruega, Países Bajos, República Checa, Islandia, Austria, Suiza, Finlandia, Alemania y Francia. Si bien dentro de la Unión Europea parece haber menos restricciones de movimiento, el problema principal viene cuando una de las personas de la pareja no vive en un país de la comunidad. La Comisión Europea ha alentado a permitir la entrada a las parejas no casadas de los ciudadanos europeos, pero aún no se ha tomado ninguna decisión.

We encourage all EU countries to allow the entry of unmarried partners of EU citizens and residents into the EU without a delay.#LoveIsNotTourism#LoveIsEssentialpic.twitter.com/K462WDIiaj — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 7, 2020

Es el caso de Priscila, que reside en España y mantiene una relación con su pareja que vive actualmente en Cuba. Están casados en el país caribeño, pero su matrimonio no está reconocido en España, cuenta en una conversación a 20Minutos. Dentro del movimiento, la gran mayoría de personas forman parte de una relación en la que uno de ellos no vive en Europa.

Fuerte impacto emocional

Desde el punto de vista interno, Priscila comenta que "la gente está desesperada por no poder ver a sus parejas. Ahora hay que trabajar desde casa, salir poco, estar encerrada, el rendimiento baja mucho, la gente está mal y deseando que se abran fronteras. Lo peor es no saber cuándo se va a normalizar la situación y no saber si hay que esperar un año a la vacuna para poder volver a ver a la pareja".

Aunque todo depende siempre de cada pareja, Priscila apunta que "hay gente que no está acostumbrada a esto y cada dos tres meses iban a ver a sus parejas y ahora están desesperados". La situación puede afectar seriamente al futuro de las personas porque "la frustración hace que tengas discusiones y la desesperación les lleve a tomar medidas drásticas, conozco a gente que se iba a casar y han cancelado los preparativos".

Afecta a familias con hijos

La sociedad actual comprende familias y parejas en situaciones muy diversas. Muchas parejas no casadas se ven afectadas por la situación de vivir en países diferentes teniendo hijos en común que se ven directamente dañados por no poder ver a uno de sus progenitores. "Conozco casos de parejas que han tenido un hijo y el padre todavía no ha podido conocerlo. La UE aboga por la empatía y los derechos humanos pero luego...", denuncia la miembro de LoveIsNotTourism.

Por otra parte, aunque se tengan hijos y todo tipo de pruebas de que la relación existe, es muy difícil acreditar que dos personas son pareja para gozar de los beneficios de viaje que se están reivindicando. "Si las personas están empadronadas juntas, en España se puede acreditar con otras pruebas que son pareja. Si no estás empadronado con la persona no sirve ninguna prueba que adjuntes; ni fotos, ni conversaciones de chat ni nada".

¿Cómo es la situación en España?

El Gobierno de España todavía no ha dado respuesta a las reivindicaciones de 'LoveIsNotTourism', y se mantienen las restricciones de viaje independientemente de que las personas sean pareja o no. La organización ha abierto una recogida de firmas en la plataforma Change.org con el título "Habilitad la entrada a España a parejas binacionales no casadas" que reúne ahora mismo más de 5.000 firmas.

"Nos ignoran completamente. Yo quité mis fotos de pareja de la plataforma por miedo a las represalias, por eso demandamos que salga en los medios de comunicación", denuncia Priscila.