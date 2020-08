Tenso enfrentamiento entre Patricia Pardo y unas okupas: "Júzgate a ti como profesional y no a nosotras"

La tensión entre vecinos y okupas en el municipio barcelonés de Pallejà terminó saltando por los aires en una bronca monumental en la que tuvieron que interceder los Mossos d'Esquadra. Alrededor de 200 personas se concentraron el pasado martes frente a la vivienda ocupada.

Tras tres días de enfrentamientos ha llegado la orden judicial que ha hecho posible que los okupas abandonen la vivienda. Los agentes se dirigieron al domicilio en la tarde del miércoles cuando se encontraron con el piso vacío, los okupas habían desalojado la casa ocupada.

El equipo de El programa del verano ha entrevistado este jueves a dos de las okupas en un tenso directo. Las entrevistadas han acusado a los colaboradores de Mediaset de tergiversar las informaciones sobre este caso y han manifestado que ellas han sido víctimas de amenazas y agresiones por parte de los vecinos.

Laura y María han apelado a la defensa de los derechos de la mujer y han añadido: "Me parece mal que veáis que están pegando a dos niñas y que no digáis nada". La presentadora, Patricia Pardo, ha pedido que no comparen los derechos de la mujer con el movimiento okupa y ha explicado que el programa le estaba dando la oportunidad de defenderse y contar su versión en directo.

La periodista se ha puesto nerviosa con las acusaciones de la entrevistada y ha explicado que ellas no pueden ser víctimas si conocían las condiciones en las que entraban en la vivienda. Al parecer, las okupas pagaron 4.000 euros por un chalet adosado a una mafia de ocupación.

"Tú Patricia, tú como presentadora deberías ser un poquito objetiva y nos estás atacando bastante", ha comentado una de las protagonistas. "Tenéis toda la razón", ha respondido Pardo y ha reconocido que el tema de la ocupación es un tema que le cabrea especialmente y, por ello, es "profundamente subjetiva".

Las entrevistadas han opinado que las preguntas de los colaboradores estaban dirigidas a atacarles y han sugerido redirigir el rumbo de los interrogantes. "Solo faltaría que nos dijerais lo que tenemos que preguntar", ha contestado molesta Patricia Pardo. "Júzgate a ti como profesional y no a nosotras", ha sentenciado una de las okupas.