Fahmi Alqhai, Coque Malla, y el flamenco de Artomático y Los Voluble protagonizan 'Veraneo en la City'

"Se trata de una firme apuesta a la hora de reactivar la cultura que ha permitido que durante los meses de verano se pueda disfrutar de una agenda cultural de primer orden, con las más variadas propuestas artísticas en todos los barrios y en los enclaves más diversos, desde espacios patrimoniales hasta parques o colegios, pasando por otros de uso público", ha destacado en un comunicado el delegado de Cultura, Antonio Muñoz.

Una de estas propuestas es el ciclo 'Noches de verano en Palacio', con una programación principalmente protagonizada por las artes escénicas y la música, y con la expedición de Magallanes-Elcano como principal eje temático. Los días 20, 21 y 22 de agosto la gesta de estos navegantes vuelve a ser protagonista, en este caso del 'Concierto en viñetas' que el músico Fahmi Alqhai ofrece en el Palacio de los Marqueses de la Algaba acompañado por los dibujantes Inma Otero, Inma Serrano y Abbel Ippólito.

La música de uno de los violagambistas más prestigiosos del ámbito internacional como es Alqhai se unirá, así, al trabajo de estos ilustradores que dibujarán en vivo escenas en torno a la gesta de Magallanes y Elcano.

Hasta el Monasterio de San Jerónimo llega este fin de semana el flamenco más experimental de la mano de Artomático y Los Voluble. Es una de las citas que forman parte de la XXI Bienal de Flamenco, que arrancaba el pasado 14 de agosto en el referido espacio. En concreto, Artomático presentará el día 21 el espectáculo 'ElectroFlamenco', un concierto de música electrónica en vivo con una propuesta escénica y sonora que adapta su repertorio, sonido y movimiento a las características del lugar donde se lleva a cabo.

El sábado, Los Voluble -Benito y Pedro Jiménez, como dj y electrónica en directo, y Vj y visuales en directo, respectivamente- presentarán 'Flamenco is not a crime', "una remezcla audiovisual realizada en directo en la que trabajamos con material de archivo y en la que se puede escuchar y ver a diferentes artistas, desde la Paquera de Jerez a Tomás Pavón, desde Antonio Gades a Enrique el Cojo, desde Manuela Vargas a Daddy Yankee, The Prodigy o Lady Chann".

La música también abrirá este fin de semana las actuaciones previstas en el espacio Kultura & Co, en Fibes. Coque Malla subirá al escenario el viernes para presentar al público su último trabajo discográfico, '¿Revolución?'; y el sábado será el turno de Martita de Graná, uno de los últimos fenómenos surgidos en las redes sociales, con el espectáculo 'Mi padre flipa'.

Otra de las citas fundamentales en la programación cultural de verano transcurre hasta finales del mes de septiembre en los jardines del Real Alcázar, donde a diario se celebran, desde mediados del mes de julio, una serie de veladas dedicadas a la música. Del 20 al 26 de agosto pasarán por 'Noches en los Jardines del Real Alcázar' el grupo de música antigua Música Ficta (día 20), Trifolium (día 21), Javier Comesaña-Tommaso Cogato (día 22), Anabel Valencia (día 23), The Dixielab (día 24), Stolen Notes (día 25) y Quique Bonal-Kid Carlos (día 26).

PROGRAMACIÓN EN DISTRITOS 'Veraneo en la City' llega una semana más a los barrios de la ciudad con una amplia variedad de eventos. Así, el día 23, el Centro Cívico Hogar San Fernando en el Distrito Macarena acoge la actuación del cuarteto de cuerda Almaclara. Con dos violines, una viola y un violonchelo, interpretarán un repertorio que cerrará con una lectura de textos de Gustavo Adolfo Bécquer, en conmemoración del 150 aniversario de su fallecimiento.

Al día siguiente, la programación en este barrio se traslada a la Escuela de Educación Infantil Santa Catalina, que albergará el recital flamenco de la Peña La Fragua, organizado por la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Sevilla. En esta ocasión, la bailaora invitada será Isabel Muñoz.

Bécquer vuelve a centrar las miradas el día 25 de la mano de la obra 'Gustavo Adolfo Bécquer, un retorno anhelado'. La Compañía Un Proyecto Corriente pondrá sobre el escenario un recorrido sobre la vida y obra de este poeta romántico, un reencuentro con su niñez y la ciudad que le vio nacer; en definitiva, un viaje por su vida y obra guiado por la musa del amor, que le conducirá a ese "retorno anhelado".

La música pondrá el cierre al calendario cultural del Distrito Macarena la noche del día 26 con la actuación conjunta de 1e5us, Ghouljaboy y Belial. Esa misma jornada Bécquer será también protagonista de las actividades programadas en los distritos Sur y Triana. En concreto, en Factoría Cultural se podrá disfrutar del espectáculo 'Música para los hermanos Bécquer', de Engranajes Culturales; y en el Parque El Turruñuelo de 'Gustavo Adolfo Bécquer, un retorno anhelado', de la compañía Un proyecto Corriente.

En lo que se refiere a la programación expositiva, 'Veraneo en la city' abarca las muestras 'Paseantes', de José Toro, en la Sala Atín Aya; y 'carmenmásetcéterAs', de Luis Gordillo, en el Espacio Santa Clara. También se están celebrando múltiples propuestas promovidas por la Asociación de Galerías de Arte de Sevilla, CaixaForum y la Fundación Cajasol, espacio en el que también se celebra un ciclo de música (Miguel Rivera actúa el 20 de agosto) y otro de cine (proyección de la película 'Slumdog Millionaire', el día 21).

Por último, en la Sala Antiquarium también pueden visitarse el proyecto pictórico autobiográfico 'Ítaca', de la artista sevillana Asun Naranjo; 'Retratos históricos en Terracota', de Miguel Ángel Jiménez; y la muestra 'Las Alamedas en España y América', organizada por Emasesa.