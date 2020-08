Claves para sacar partido a la plancha vertical más vendida de Amazon y acabar con las arrugas en tiempo récord

Las arrugas, si están en la ropa, no son bellas. Da igual el tejido, la forma o el estilo de prenda que vayamos a lucir: si hay líneas y marcas que estropean el patrón, no habrá truco posible que evite que todo el mundo se fije en ellas. ¿La única forma de evitarlas? Tender como es debido y, por supuesto, llevar a cabo la que sigue siendo la tarea más odiada por los españoles: planchar. Sin embargo, conseguir que este pequeño electrodoméstico acabe con las arrugas no es fácil y mucho menos rápido, llevando a la desesperación a aquellos que aún no han descubierto las bondades de las planchas verticales... ¡y de vapor!

Estos utensilios, más manejables que los tradicionales, hacen uso de la temperatura y la humedad para eliminar las arrugas y marcas de cualquier tejido, bien sea grueso, como los vaqueros, o delicado, como el lino o el algodón. Cabe destacar que, como no necesitan tabla para llevar a cabo su labor, se ahorra tiempo en la tarea, pues solo hay que colgarlo en su percha habitual y repasar de arriba abajo. Un sueño para la mayoría que, además, está al alcance de cualquier bolsillo, pues se pueden encontrar modelos asequibles a precios económicos.

Sirva de ejemplo la plancha vertical más vendida de Amazon, de la marca Mlmlant, que con cuatro estrellas doradas y casi 1.000 valoraciones de los usuarios, puede ser tuya por menos de 40 euros. Eso sí, hay que saber cómo sacarle partido para rentabilizar su compra y no volver a preocuparse por la ropa arrugada nunca más.

La plancha vertical de vapor, de Mlmlant. Amazon

Cómo sacarle partido... ¡y decir adiós a las arrugas!

Contigo, a todas partes. Gracias a su pequeño tamaño y a su diseño compacto, este ‘gadget’ puede transportarse con facilidad en cualquier maleta, por lo que podemos incluirlo en nuestro equipaje vacacional. Además, estas mismas características logran que cualquier rincón de casa es ideal para guardarlo con seguridad y comodidad.

Contigo, a todas partes. Gracias a su pequeño tamaño y a su diseño compacto, este 'gadget' puede transportarse con facilidad en cualquier maleta, por lo que podemos incluirlo en nuestro equipaje vacacional. Además, estas mismas características logran que cualquier rincón de casa es ideal para guardarlo con seguridad y comodidad.

Una de las ventajas indiscutibles de utilizar una plancha vertical de vapor es que el calor que desprende no es perjudicial para ningún tipo de tejido. De este modo, no hay que ir ajustando la temperatura de este dispositivo con cada prenda para evitar que pueda dejar quemaduras. ¿El resultado? Eficacia, en menos tiempo, ya que es capaz de trabajar durante 15 minutos con un chorro continuo de vapor para acabar con las arrugas más complicadas. Complementos para optimizar el planchado. Además de la placa de vapor que protagoniza este ‘gadget’, en su compra se incluye un cepillo de cerdas para sacudir el polvo de aquellos tejidos gruesos que se resisten al efecto del vapor. Así, se puede aligerar la arruga de forma manual antes de aplicarle el calor con el que diremos, de forma definitiva, adiós a las arrugas.

