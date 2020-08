Proponen para sanción a dos personas por incumplir cuarentena obligatoria y a 108 por no usar mascarilla

De las mismas, según ha informado Delegación del Gobierno en La Rioja, 91 corresponden a personas que no utilizaban la misma en la vía pública, 11 con personas que no utilizaban mascarilla en locales de ocio o restauración y 6 con personas que no la llevaban en el transporte público.

También durante la última semana se han realizado 34 inspecciones a locales abiertos al público (ocio, restauración) que se saldan con 4 propuestas de sanción para los propietarios de los locales. En concreto se han realizado 3 propuestas de sanción por incumplimiento de horarios, y 1 propuestas de sanción por permitir no usar mascarilla dentro del local.

En este sentido, desde la Delegación del Gobierno "entendemos que no es momento de bajar la guardia, que este tipo de comportamientos representan actitudes egoístas que ponen en riesgo al conjunto de la ciudadanía, y serán sancionados de acuerdo a la legislación vigente".