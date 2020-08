Capricho de fin de mes: así funciona la pluma de masaje ocular para difuminar las líneas de expresión de Aliexpress

Para presumir, no hay por qué sufrir, aunque sí esforzarse (¡y a diario!). Plantear buenas rutinas de hidratación que se amolden a nuestras ruinas y tipo de piel; desmaquillarse sin cometer los errores que echan a perder nuestros esfuerzos por conseguir una buena limpieza facial y no faltar a las exfoliaciones semanales para eliminar impurezas de todo tipo son solo las bases de un trabajo integral al que no se puede faltar si lo que se busca es lucir un cutis perfecto y saludable.

Una labor ardua para la que, sin embargo, podemos contar con numerosos gadgets que potencian nuestros esfuerzos y multiplican los buenos resultados. Si bien es cierto que, entre ellos, el archiconocido rodillo de jade parece seguir manteniendo la hegemonía frente al resto, poco a poco van surgiendo novedades con intención de conquistar el corazón de los beauty addicts. Y las plumas para masajear el contorno ocular parece que lo están consiguiendo.

Estas herramientas, poco más grandes que un lápiz, producen vibraciones con las que estimulan la circulación y la producción de colágeno, eliminando la hinchazón y las ojeras y difuminando las líneas de expresión, como las patas de gallo. Un sueño para la mayoría que, además, es alcanzable: hay muchos modelos entre los que elegir y a buen precio, como este de Inface de 28 euros.

Cómo usar el masajeador, paso a paso

Después de haber seguido la rutina de limpieza habitual y con los ojos bien desmaquillados, aplicar la crema de contorno que solemos usar desde las sienes hasta el comienzo de los ojos para asegurar una buena hidratación superficial y, también, interna, una vez usemos la pluma. Con el rostro bien hidratado, encender el ‘gadget’ y colocar la cabeza masajeadora y pasarla por la zona de la ojera con cuidado desde la esquina interna del ojo hacia el exterior de la cara, de forma lenta para favorecer que penetre la crema hidratante. Pasada la pluma por ambos ojos, comenzar el tratamiento de presión, manteniendo unos diez segundos el ‘gadget’ en cada punto a lo largo de la zona a tratar. De este modo, fomentaremos la circulación sanguínea y reduciremos la hinchazón. Acabado el tratamiento de las ojeras, comenzar a hacer círculos concéntricos alrededor del ojo, desde la parte superior de la ceja hasta el pómulo para acabar de trabajar la zona. Después, aplicar un poco más de crema y maquillar con normalidad.

