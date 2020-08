Les empreses de la Comunitat Valenciana podran sol·licitar un ERTO per 'rebrot'

Les empreses de la Comunitat Valenciana que s'hagen vist afectades o es puguen veure afectades per l'adopció de mesures de restricció o contenció i que, com a conseqüència, vegen impedida el desenvolupament de la seua activitat, podran tramitar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per 'Rebrot', conforme a l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors i la Disposició Addicional Primera del Reial decret llei 24/2020.

És el cas de les noves decisions que s'estan adoptant per les autoritats de la Unió Europea (UE) o d'altres països que afecten directament el sector d'hostaleria i, també, les recentment adoptades per les autoritats sanitàries amb vista a les restriccions de mobilitat o sobre l'oci nocturn.

No obstant això, també podran acollir-se a aquests ERTO Rebrot les empreses de qualsevol activitat o sector que vegen impedit el desenvolupament de la seua activitat per l'adopció de noves mesures de restricció.

Així, ho trasllada el director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral de la Generalitat Valenciana, Gustavo José Gardey, en una circular que s'ha començat remetre a les companyies després de les últimes restriccions aprovades per a frenar la pandèmia de la Covid-19, tal com ha avançat Levante-EMV.

A l'efecte de la tramitació d'aquests nous ERTO, les empreses hauran de formalitzar la seua presentació davant la respectiva autoritat laboral de la Comunitat que, conforme a l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors, haurà de dictar Resolució constatant la concurrència de la causa.

Aquesta nova mesura podrà afectar tant empreses que tingueren aprovat un ERTO anterior per Força Major i hagueren renunciat a ell, com a empreses que estant en una situació de Força Major parcial, es veiessen afectades per les indicades noves mesures de restricció i contenció de l'activitat.

En aquests casos, les exoneracions de quotes a la Seguretat Social s'aplicaran a l'abonament de l'aportació empresarial, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta: en empreses de menys de 50 treballadors el 80% de l'aportació empresarial reportada durant el període de tancament i fins al 30 de setembre, i en les de 50 o més treballadors el 60%.

Així mateix, en aquests supòsits d’ERTO per rebrot (ERTO de Força major per l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció) les causes al·legades no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament, i que la suspensió dels contractes temporals suposa la interrupció del còmput de la duració màxima d'aquests.

Per a les empreses que es beneficien per primera vegada de les mesures extraordinàries previstes en matèria de cotitzacions a partir de l'entrada en vigor del reial decret llei, el termini de sis mesos del compromís de manteniment de l'ocupació començarà a computar-se des de l'entrada en vigor del RDL 24/2020, el 27 de juny de 2020.