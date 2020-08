Los trabajadores de Itvasa piden al Principado que contrate a 30 profesionales para resolver el conflicto laboral

Ambas partes están reunidas desde las 9.30 horas en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec). En declaraciones a Europa Press momentos antes de que la reunión comenzase, el portavoz del comité de empresa, Enrique Martín, ha señalado que esa contratación es condición indispensable para resolver "de forma inequívoca" el conflicto.

"No hay otra posibilidad, todo lo demás sería nadar mar adentro para ahogarnos", ha advertido. Si la propuesta del Gobierno no contempla este aspecto, ha agregado, no se solucionaría el problema, con más de 140.000 vehículos a la espera de realizar la inspección en la región.

A juicio del portavoz de los trabajadores, de la reunión de este jueves debería salir una solución que de "fuerza" al sector público asturiano. "Tenemos que hacer una empresa fuerte y solvente", ha añadido.* La de hoy, ha subrayado Martín, debe ser una propuesta "distinta" a la planteada el pasado viernes y rechazada por los trabajadores. "Lo que esperamos es que se ajuste al marco legal y que podamos presentar la propuesta que entendemos factible a los trabajadores", ha explicado.

Los trabajadores llevan ya en huelga cinco días, en señal de protesta por entender que se les obliga a realizar más horas extra y que son necesarias más contrataciones.