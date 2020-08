El consejero de Sanidad de Madrid muestra "dudas" de que la vuelta a clase sea "100% presencial"

A menos de un mes de que comience el curso escolar en Madrid, aún se desconoce cómo se hará. La Comunidad de Madrid maneja cuatro escenarios, en los que varía el porcentaje de alumnos que asistiría a clase de forma presencial, y el elegido dependerá de si la tendencia de crecimiento de contagios de Covid sigue subiendo. Y es que, en caso de que sigan subiendo los positivos, no parece que todos los niños vayan a volver a las aulas físicamente.

Así lo ha dejado caer el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha mostrado "dudas a día de hoy" a la hora de establecer las clases presenciales en su totalidad: "No me plantearía un inicio del curso al 100%". Además, ha asegurado que esa decisión ha de tomarse con los datos epidemiológicos más cercanos a la fecha de la vuelta.

Será el día 25 de este mes, eso sí, cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso para presentar el plan de vuelta al colegio en la región. También para el 25 de agosto está anunciada una Comisión General de Educación, en la que participarán el secretario de Estado del ministerio que dirige Isabel Celaá y los viceconsejeros de las distintas autonomías. Asimismo, el 27 de agosto está previsto que Celaá y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reúnan conjuntamente con los consejeros autonómicos de estas dos área

Profesores para desdoblar aulas y enfermeros

Por su parte, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha manifestado en una entrevista en la cadena COPE que su departamento contratará, "si la pandemia sigue", hasta 8.500 efectivos con el objetivo de desdoblar aulas. Entre ellos, también habrá personal de enfermería.

Estas son dos de las reivindicaciones de los sindicatos de profesores, que ayer convocaron una huelga para los primeros días de septiembre que Ossorio ha calificado de "política" ya que "no obedece ni a rebrotes, ni a medidas".

En este sentido ha explicado que "cuando no se sabía que iba a haber rebrotes, (los sindicatos) ya dijeron que iban a hacer una huelga". "No hay más que ver las razones, nos acusan de falta de previsión y el 9 de julio hicimos unas instrucciones, dicen que no bajamos las ratios, pero si la pandemia sigue contrataremos hasta 8.500 profesores para desdoblar las aulas, dicen que no garantizamos la limpieza, pero hemos adaptado todos los protocolos", ha desgranado.

Por todo ello acusa a los sindicatos de Educación de "mentir", pero "pensaba que por respeto a familias" no irían a la huelga. Considera que este parón es "un desprecio a la sociedad". "Cuando estuvieron confinados, les gustó comer y tener luz, ¿no se dieron cuenta de que había gente trabajando por ello?, ¿Y ahora cómo les pagan, diciendo que no hay seguridad cien por cien? No la hay, todos corremos riesgos, pero yo creo que es una traición, hay gente que se ha jugado la vida todos los días", ha lamentado, para añadir a continuación que cree que "no se van a atrever" a faltar así el respeto.

Escenarios cambiantes

El consejero de Educación ha recordado que se han perfilado cuatro escenarios para el regreso a las aulas. Uno basado en un escenario "prácticamente normal", con medidas de higiene y mascarillas en ESO y Bachillerato si no se podía garantizar distancias.

Si la situación se agravara se pasaría al escenario dos, basado en la semipresencialidad. Los grupos de alumnos más pequeños, Infantil y Primaria, se reducirían, mientras que ESO y Bachillerato cursarían los estudios "mitad presencial, mitad online". El tercer escenario sería el del confinamiento y el cuarto "libre de virus".

Ahora, ha explicado, "se trata de adaptar esos escenarios previstos a la situación actual". Ha reiterado que la Consejería de Sanidad, además, está realizando un protocolo para "que esté claro cómo actuar con un caso sospechoso".