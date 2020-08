Uno de los irrigadores bucodentales favoritos de Amazon, entre las ofertas 'flash': cómo conseguirlo por 30 euros

Lavarse los dientes es una de las rutinas de higiene más compartidas. Nada más despertarnos y justo antes de irnos a dormir, esta acción nos ayuda, además de a lucir una sonrisa brillante, a alejar enfermedades bucodentales visibles y molestas que, incluso, podrían acabar afectando a nuestro corazón. Así, y poniendo en marcha los consejos de los especialistas, frotamos con cuidado de no dañar las encías durante algunos minutos, no enjuagamos toda la pasta de dientes y pasamos el hilo dental y el colutorio después de cada cepillado. Sin embargo, la placa y el sarro no acaban de eliminarse y sabes que, poco a poco, se van a ir adueñando de tu diente.

Hasta que podamos acudir a nuestro dentista para realizarnos una limpieza profunda que los elimine puede pasar más tiempo del conveniente. Por eso, es recomendable hacerse con algunos de los avances caseros para potenciar la higiene bucodental, en particular, y la salud, en general. Y los irrigadores bucodentales parecen haberse convertido en los favoritos.

Estos aparatos, capaces de generar un chorro de agua a presión, eliminan la suciedad adherida al esmalte de los dientes, favorecen la eliminación de manchas y mejoran el aliento, entre otros beneficios. Son un complemento perfecto al tradicional cepillado que, además, puede adquirirse a buen precio si se da con la oferta indicada; y la de hoy, de Amazon, se presenta como la oportunidad perfecta. Durante las próximas horas han rebajado un 36% uno de los irrigadores favoritos de los usuarios: tiene más de 2.000 valoraciones, casi cinco estrellas doradas y, ahora, cuesta poco más de 30 euros.

Por qué elegir este irrigador bucodental

Se adapta a tus necesidades. Con diez modos de presión regulable manualmente, este irrigador permite que cada usuario pueda personalizar su limpieza bucal para asegurar un proceso saludable que no dañe sus encías pero que sí sea capaz de acabar con el sarro y la placa acumulados en los dientes. También tiene un depósito antifugas de 600 ml que permite que podamos estar durante más tiempo trabajando en la higiene bucodental sin preocupaciones ni pausas.

Con diez modos de presión regulable manualmente, este irrigador permite que cada usuario pueda personalizar su limpieza bucal para asegurar un proceso saludable que no dañe sus encías pero que sí sea capaz de acabar con el sarro y la placa acumulados en los dientes. También tiene un depósito antifugas de 600 ml que permite que podamos estar durante más tiempo trabajando en la higiene bucodental sin preocupaciones ni pausas. Limpieza en profundidad. Gracias a la presión que es capaz de alcanzar su chorro de agua, este ‘gadget’ favorece limpiezas profundas cinco veces más efectivas que las que se consiguen con un cepillo manual. Además, esta misma característica lo convierte en un aliado contra la placa y a favor de unos dientes más blancos y brillantes.

Gracias a la presión que es capaz de alcanzar su chorro de agua, este ‘gadget’ favorece limpiezas profundas cinco veces más efectivas que las que se consiguen con un cepillo manual. Además, esta misma característica lo convierte en un aliado contra la placa y a favor de unos dientes más blancos y brillantes. Accesorios para todos. Para asegurar que los usuarios pueden amortizar la compra y que toda la familia se beneficia de las bondades del irrigador, este modelo incluye ocho boquillas diferentes para que cada uno dé con la suya. Así, se pueden encontrar tres normales, una para periodontitis, para ortodoncias, una específica para eliminar las manchas, para la limpieza de sarro e, incluso, una para la higiene de las fosas nasales.

