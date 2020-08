Jorge Javier Vázquez publica su perfil de Tinder y explica sus dificultades a la hora de ligar

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez ha compartido, en su blog de Lecturas, su perfil de Tinder. El conductor de Supervivientes ha explicado a sus lectores qué le llevo a crearse una cuenta y cuál es su experiencia con la aplicación de ligar.

El presentador ha comenzado escribiendo que aunque le gusta meterse en redes sociales como en Twitter, no lo hace cuando hablan de él. Este mes ha protagonizado dos días siendo tendencia y "por la experiencia acumulada sabe que cuando sucede eso no es por una cosa buena".

Sin embargo, como bien ha contado, tiene la solución perfecta: "Así que, como una huida a tiempo es una victoria, esos días me largué a Tinder inmediatamente a ver cómo andaban mis chorbos".

Perfil de Jorge Javier Vázquez en Tinder. LECTURAS

En el perfil de esa app tiene una fotografía propia y cuando se la puso pensó que le "lloverían las ofertas, pero con el tiempo se ha dado cuenta de que, fundamentalmente, suceden dos cosas".

Directamente no se creen que es él o si se lo creen intentan contactar con él por ser presentador no para ligar. Por ello, ha dejado claro que está ahí para ligar, no para que "un chorbo le diga que quiere conocer al Jorge Javier que se esconde detrás del presentador, para firmar autógrafos o para contar chismes de Sálvame".

El cantalán revela que ha tenido citas presenciales con gente de Tinder pero le cansa que alguien le diga que "por qué habla con él cuando seguro que tiene a cientos de miles detrás".

"¿La gente qué se piensa? ¿Qué tengo lista de espera para fornicar?", ha añadido. Por último, confiesa que le molesta cuando alguien le asegura que él no es como los demás o cuando otro le cuenta que su sueño es entrar en Gran Hermano.