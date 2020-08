Puig diu que li preocupen les restriccions a l'economia però que ha de prevaldre la salut

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicat aquest dimecres que li preocupen "totes les restriccions" imposades a sectors de l'economia com l'hostaleria i l'oci a partir de les mesures establides per a frenar els contagis de Covid-19 i l'expansió de la malaltia però ha assenyalat que en l'"equilibri difícil entre la pandèmia i les conseqüències sanitàries i econòmiques sempre ha de prevaldre la salut".

Puig ha manifestat que entén les crítiques que es fan des de l'àmbit de l'hostaleria i de l'oci davant les mesures dictades per l'administració autonòmica i ha rebutjat "estigmatitzar a sectors de l'economia o de població", al mateix temps que ha apel·lat a la "corresponsabilitat" de tots per a controlar l'expansió del virus.

El cap del Consell s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit després de visitar al costat del ministre de Ciència, Pedro Duque, les instal·lacions de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA) al Parc Científic de la Universitat de València, preguntat per crítiques de sectors com l'hostaleria a les mesures addicionals enfront de la Covid-19 que van entrar en vigor aquest dimats.

"Ens preocupen, sens dubte, el que signifiquen totes les restriccions per a l'economia. En aquest equilibri difícil entre la pandèmia i les conseqüències sanitàries i econòmiques sempre ha de prevaldre la salut. Sempre ha prevalgut i prevaldrà la salut", ha respost.

No obstant això, Ximo Puig ha asseverat que entén "perfectament les crítiques que es fan" i ha insistit que "en cap moment s'ha volgut estigmatitzar" a ningú. "No es pot estigmatitzar ni a un sector de la població ni a un sector econòmic", ha agregat.

El responsable autonòmic ha comentat que en l'actualitat s'està veient que el "màxim" nombre de contagis s'està produint "en l'àmbit familiar i de l'amistat, en l'àmbit de la confiança" i ha apuntat que també en el de l'oci "s'han produït brots" de Covid-19 "importants".

Després d'això, ha afirmat que l'adopció de noves mesures per a frenar contagis -que determinen limitacions per a sectors com l'oci, l'hostaleria, els esdeveniments, les activitats multitudinàries i també recomanacions per a agrupacions familiars i socials en l'àmbit privat- "no ha sigut una decisió fàcil".

"No ha sigut una decisió només de la Comunitat Valenciana. Ha sigut una decisió que s'ha pres en l'àmbit del consens general de les comunitats autònomes i del Govern d'Espanya i per un temps determinat", ha agregat Puig, que ha recordat que serà per un període de 21 dies.

El president de la Generalitat ha manifestat que quan passen eixos dies les mesures es reconsideraran i ha confiat que es puga anar "cap a la normalitat".

Quant a qüestions laborals relacionades amb sector com el de l'oci o l'hostaleria afectats per eixes pautes, ha apuntat que l'administració valenciana secunda "la petició que els ERTO s'amplien fins que hi haja unes condicions de possibilitat d'exercici de l'activitat amb normalitat".

Així mateix, ha esmentat "totes les ajudes que tant el Govern d'Espanya com les comunitats autònomes i els ajuntaments puguen anar fent perquè no desapareguen empreses, també un sector fonamental per a l'economia com és el turístic".

"Prou restrictives"

Preguntat per si després dels 21 dies de vigència decretats per a les noves normes enfront de la Covid-19 aquestes podrien ser més estrictes o més suaus i per si la Generalitat es planteja algun confinament total o parcial, el seu responsable ha exposat que "en aquests moments les mitjanes són prou restrictives" i ha apel·lat "la corresponsabilitat".

"Aquesta és una qüestió que afecta a tots, sense corresponsabilitat de tota la societat no es vencerà la pandèmia" i ha demanat "precaució", especialment, en l'àmbit privat pel nombre de contagis que s'està donant en ell. Així mateix, ha apuntat que les mesures en vigor des d'aquest dimarts se sumen a les establides sempre com a ús de màscares, ventilació, neteja i desinfecció.

"Ser prudents"

Ximo Puig ha assenyalat que caldrà veure com evoluciona la pandèmia i ha considerat que "fins que la ciència no avance més no podem avançar més". "Cal ser prudents i actuar en funció del moment. Veurem si les restriccions que van començar ahir tenen resultats en els pròxims 21 dies", ha conclòs.