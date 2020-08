La batalla judicial de Britney Spears continúa: la artista quiere poner fin al control que su padre tiene sobre su vida

La batalla de Britney Spears por recuperar el control de su vida continúa. Hace unos meses el movimiento #FreeBritney resurgía para pedir la 'liberación' de la cantante, pues su vida lleva 13 años sometida a la voluntad de su padre.

Según los informes obtenidos por The Blast, la artista habría presentado a través de su abogado, Samuel Ingham, unos documentos a la corte en los que Britney no quiere que su padre, Jamie Spears, sea su tutor ni se involucre en sus finanzas del futuro.

Además, la artista pide que sea Jodi Montgomery, su actual administradora, la que se convierta en su tutora de forma permanente y se "opone firmemente" a que su padre vuelva a tomar el control de su vida.

De esta forma, el informe presentado esta semana por el abogado de la artista considera que la tutela "debe cambiarse sustancialmente para reflejar los cambios importantes en su estilo de vida actual y cumplir sus deseos".

Britney Spears con su padre Jamie Spear. GTRES

Han pasado ya muchos años desde que, en 2007, la conducta de la cantante hiciera que esta fuera calificada de inestable y el control de su vida cayera en manos de su padre. Será este mismo miércoles cuando se produzca de manera virtual una audiencia sobre el estado del caso.

Sin embargo, el abogado de la intérprete de Baby One More Time se muestra escéptico. "Por muchas razones, he llegado a la conclusión de que cualquier esfuerzo para lograr los objetivos de mi cliente, como se indicó anteriormente, será enérgicamente impugnado por James", decía en su comunicado.

Jamie Spears no ha dudado en pronunciarse en una entrevista para Page six sobre el movimiento #FreeBritney de quien dice: "Estos teóricos de la conspiración no saben nada. El mundo no tiene ni idea". El padre de la artista dice que la decisión sobre la libertad de su hija "depende de la corte de California decidir qué es lo mejor para mi hija" y que "no es asunto de nadie más".