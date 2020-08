Puig defensa la "màxima presencialitat" en el nou curs escolar amb seguretat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat aquest dimecres la "màxima presencialitat" dels alumnes a les aules dels centres educatius de la Comunitat Valenciana en el nou curs escolar amb mesures de "màxima seguretat" per a evitar contagis de Covid-19 i evitar l'expansió de la pandèmia.

Puig s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit després de visitar al costat del ministre de Ciència, Pedro Duque, les instal·lacions de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA) al Parc Científic de la Universitat de València, preguntat per com serà la tornada al col·legi el pròxim 7 de setembre en la Comunitat i per les ràtios que es mantindran.

El cap del Consell ha assegurat que el "risc zero no existeix" però ha apostat per aplicar les pautes que porten a minimitzar-lo per a garantir l'assistència dels estudiants a classe, també tenint en compte el paper de l'escola en la socialització, que ha considerat "fonamental".

Igualment, ha destacat l'acord amb la comunitat educativa -sindicats, professors, pares i pares, ha precisat- i el "full de ruta" aconseguits en la Comunitat Valenciana per a la pròxima tornadaa al col·legi. Després d'això, ha valorat també l'“esforç enorme” fet per l’administració i per “cada centre” educatiu, els seus directius i personal per a adaptar les aules a la situació sanitària actual.

Ximo Puig ha subratllat la "coordinació" que hi ha hagut en aquest àmbit en aquest territori i ha assenyalat, respecte al paper que han de jugar les comunitats autònomes en aquest àmbit, que "cadascun ha d'assumir les seues responsabilitats".

Així, ha defensat, preguntat per la celebració d'una Conferència de Presidents autonòmics per a abordar assumptes com l'inici del curs escolar, la "unitat d'acció" i l'existència de "protocols homogeneïtzats" però ha insistit en la responsabilitat de cadascun.

El cap del Consell ha manifestat que "si hi ha comunitats autònomes que no tenen cap pla o que no han parlat amb les seues comunitats educatives és la seua responsabilitat i no la del Govern d'Espanya" i ha insistit en el treball dut a terme en la Comunitat Valenciana per a "generar la màxima seguretat" que garantisca "que els xiquets vagen al col·legi".

Puig ha comentat que "el president del Govern -Pedro Sánchez- va anunciar que hi hauria una Conferència de Presidents per a posar en conjunt les diferents mirades que es tenen sobre unes competències que estan associades a les comunitats autònomes" i ha assegurat que en eixe procés ell, com a responsable autonòmic, "mai" ha intentat "mirar cap a un altre costat" o "deixar la responsabilitat" de la Comunitat en un altre àmbit".

Referent a això, ha agregat que durant l'estat d'alarma decretat davant la Covid-19 "hi ha hagut una unitat d'acció molt positiva amb el Govern d'Espanya i les comunitats autònomes" però ha reiterat que "cadascú ha d'assumir la seua responsabilitat" i ha al·ludit de nou a l'acord aconseguit entre l'administració valenciana i la comunitat educativa "en allò que és competència nostra".

Quant a la tornada a l'aules en la Comunitat Valenciana, el seu president ha afirmat que l'objectiu de la Generalitat és "generar la màxima seguretat a pares i mares i que els xiquets i les xiquetes puguen anar al col·legi i tindre una educació el més normalitzada possible".

En aquest línia, Puig ha insistit en la importància de la socialització en l'àmbit escolar i ha dit que "els confinaments i les mesures restrictives també tenen costos psicològics", a més dels "socials i econòmics".

Seguiment i traçabilitat

"Es tracta que hi haja la major presencialitat possible, sobretot entre els xiquets i xiquetes més xicotets, i tindre la possibilitat per mitjà de la compactació per aules de garantir la major seguretat possible", ha exposat.

El responsable autonòmic ha afegit que "si sorgeixen casos" de Covid-19 "encapsular-los ràpidament i fer el que s'està fent en aquests moments, intentar fer un seguiment i la traçabilitat màxima per a evitar que es propague més el virus". Ha defensat actuar d'aquesta manera estant "sempre pendent de l'evolució de la pandèmia" com s'ha "dit des del primer moment" i sent "prudents".

Ximo Puig ha asseverat, sobre aquest tema, que l'acord de la Generalitat amb la comunitat educativa valenciana té "previstes diferents possibilitats, e funció de com avance la pandèmia". "A diferència d'altres llocs, ací tenim un acord", ha repetit, alhora que ha esmentat el reforç de personal en els col·legis, amb "més de 4.000 professionals".

El president ha considerat que a frenar el coronavirus i els rebrots contribuiran també les mesures addicionals decretades per la Conselleria de Sanitat que van entrar en vigor aquest dimarts.

"El risc zero no existeix"

"El risc zero no existeix i el que diga que es pot garantir no està dient la veritat", ha afirmat, alhora que ha insistit que la Comunitat treballarà per a "minimitzar els riscos" assumint "la coexistència amb el virus", que "serà obligada fins que la ciència done una resposta".

Preguntat per si es planteja un inici de curs no presencial, Puig ha respost que eixa "no és una qüestió que estiga damunt de la taula en aquests moments" i ha defensat de nou la presencialitat i la seguretat a les aules, a més d'advocar per "fer tot l'humanament possible per a evitar riscos a alumnes i professors".