Mariah Carey anuncia la fecha de su nuevo disco, 'The Rarities', y un dúo con Lauryn Hill

Mariah Carey ha anunciado este miércoles el lanzamiento el próximo 2 de octubre de un disco titulado The Raritiesque, como su propio nombre indica ("rarezas", en español), recogerá material descartado de toda su carrera, incluido posiblemente un tema inédito con Lauryn Hill.

Dicho álbum, el octavo recopilatorio para la diva estadounidense, llegará cuando se cumplen 30 años del inicio de su trayectoria discográfica, tras la publicación en 1990 del disco seminal Mariah Carey.

"Esto es para celebraros a vosotros y agradecer todo el amor puro y el apoyo que me habéis brindado en estos años", ha explicado Carey en el anuncio que ha publicado en sus redes sociales.

Aunque no han trascendido de momento más detalles, medios como Billboard sí han informado de que el disco contendrá 15 cortes y que, entre ellos, estará el tema inédito Save The Day, que la artista grabó con Lauryn Hill.

Además, parece que The Rarities incluirá un segundo disco con grabaciones en vivo del concierto que Carey ofreció en los años 90 en el Tokyo Dome, interpretando clásicos de la época como Emotions o Fantasy.

La intérprete y compositora de temas como My All no ha estado quieta en el último año, en el que por ejemplo llevó por fin a las plataformas de streamingsu disco "maldito", Glitter,19 años después de su publicación.

Asimismo, pocos días antes de su nuevo recopilatorio, el 29 de septiembre, está previsto que vea la luz su primera autobiografía, The Meaning of Mariah Carey("El significado de Mariah Carey").

A sus 50 años, se convirtió recientemente en la única artista de la historia en tener una de sus canciones en lo alto de la lista de éxitos estadounidense durante cuatro décadas distintas, después de que All I Want for Christmas Is You alcanzara el número uno, algo que se produjo casi 25 años después de lanzarla.