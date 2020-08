La anciana agredida en Valencia: "Me tiró contra la puerta y empecé a sangrar"

"Llevaba un bolsito, me metió la mano, me sacó el monedero y me tiró contra la puerta". Es el testimonio de la anciana brutalmente agredida este martes en Valencia cuyo robo se ha hecho viral gracias a que fue grabado por una cámara de seguridad.

Ha sido en el programa Espejo Público donde la mujer ha hablado del incidente. Sin dar la cara ni el nombre, ha recordado cómo el hombre, de 34 años y de nacionalidad rumana, la empezó a golpear para robarle sus pertencias. Pero no quedó ahí. "Cuando entré al portal me tiró contra la puerta y empecé a sangrar", asegura.

Fueron los vecinos quienes alertaron, sobre las dos de la tarde, al 091, cuyos agentes la trasladaron al hospital. Fue ahí cuando la PolicíaNacional comenzó una búsqueda que terminó dando sus frutos, pues el ladrón ha terminado siendo detenido por un delito de robo con violencia.

Nada más llegar al lugar, los agentes averiguaron que momentos antes un hombre entró en el portal detrás de la mujer y la empujó para intentar quitarle la cartera y posteriormente le dio un puñetazo que la hizo desplomarse, quedando tendida en el suelo sangrando. El hombre consiguió llevarse su cartera que contenía 40 euros, tarjetas bancarias y el DNI.

Los policías con los datos que tenían del sospechoso dieron batidas para localizarlo, y sobre las once de la noche, una patrulla observó a un hombre, que coincidía con las características del autor de los hechos, en la plaza San Agustín de Valencia, donde fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.