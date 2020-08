Madrid también prohíbe las mascarillas "egoístas" FFP2 y FFP3

Ya lo advirtió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. El pasado mes de junio, en una de sus habituales ruedas de prensa, aseguró que el uso de las mascarillas FFP2 y FFP3 con válvula no era "lo ideal" y las calificó de "egoístas". El motivo, que concentran "el aire exhalado en un punto concreto". Es decir, que protegen a uno mismo pero no a los demás. "Desde mi punto de vista, pueden ser las egoístas: yo me protejo y los demás me preocupan poco. Protegen también de infectar a otros, pero no tanto como las quirúrgicas", sentenció.

Quizá por eso varias autonomías hayan decidido prohibir su uso. La última, la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho en el decreto en el que ha adaptado los acuerdos a los que llegó con el Ministerio de Sanidad el pasado viernes que ha publicado este mismo miércoles. Entre ellos, el cierre de los restaurantes a la 1 de la madrugada, el cierre de las discotecas y la prohibición de fumar en la calle si no hay distancia interpersonal.

Así, el punto 7 del séptimo apartado, el que señala la obligatoriedad de llevar tapabocas, recoge que "la mascarilla no debe estar provista de válvula exhalatoria, salvo en los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada".

"La mascarilla recomendada a todos los niveles cuando una persona está infectada es la quirúrgica, que evita el paso del virus del paciente infectado hacia el exterior y también protege a la otra persona de poder adquirirlo; este tipo de mascarilla es eficaz a la hora de evitar la transmisión y de adquirir la infección", apunta en una conversación con 20Minutos Belén Padilla, médica y vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Esta sanitaria explica que las "otras" mascarillas son recomendadas, la mayoría de veces, para el personal que trabaja en hospitales, que está "expuesto a mayor cantidad de virus", y en pacientes inmunodeprimidos. "Con la FFP2 o la FFP3 puedes expulsar virus y por eso no están recomendadas", continúa. Cabe destacar que, en esto, Madrid no es pionera. Fue Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, el primero en aplicar esta medida y ahora muchas de ellas también lo han adoptado.