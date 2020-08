Marratxí escoge las obras que se expondrán en el certamen de pintura de Sant Marçal

Según ha explicado el Ayuntamiento de Marratxí en un comunicado, el jurado está compuesto por los artistas Grip Face, Olimpia Velasco y Carolina Ferrer; el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, y el regidor de Cultura, Josep Ramis, que ejerce también como secretario.

El jurado ha evaluado las propuestas presentadas y ha elegido el trabajo de los siguientes artistas para que formen parte de esta muestra:

- Elena Rato (Noreña),con 'Estudio sobre colapso y calma'.

- Lou Campos (Córdoba), con 'Daruma no doukutsu'.

- Roberto Paulo Aillapan (Donostia), con 'The last supper at emmaus after caravaggio pintura postal nº3'.

- Elías Samuel Sánchez (Sevilla), con 'Serie 06'.

- Tomás Pizá (Palma), con 'No es juego de niños_05'.

- Josep Santamaria (Palma), con 'Now'.

- Miguel Ángel Villarino (Pinto), con 'De los muros mediáticos y los silencios'.

- Carmen Pastrana (Palma), con 'Ensimismados'.

- Adrián García (Palma), con 'La montaña en mí. Díptico'.

- Francesc Roselló (Vilafranca de Bonany), con 'Dos antropòfags abans de devorar-se'.

- José Juan Fiol (Palma), con 'The Valley'

- Cecilia Segura (Palma), con 'Voyage Blue!'.

- Joan Cabrer (Palma), con 'Fase digital'.

El próximo 7 de septiembre, el jurado dará a conocer el nombre del ganador del certamen, que recibirá 6.000 euros como premio.