C-LM prevé tres escenarios en la vuelta a las aulas y adquiere 72.000 equipos informáticos por lo que pueda pasar

Según ha detallado el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ese primer escenario es el arranque "normal" de las clases presenciales. El segundo de los escenarios es que se puedan producir brotes en algunas clases o colegios y haya que tomar medidas de confinamiento tanto en un aula como en un centro entero.

El tercer de los escenarios, según ha detallado, es que el Gobierno de España vuelva a decretar un estado de alarma y se tengan que cerrar todos los centro educativos.

De esta forma, para los dos últimos escenarios que prevé la Junta, el Gobierno autonómico ha adquirido en torno a 72.000 equipos informáticos entre ordenadores, videocámaras, tablets o routers, "para que así las clases se puedan desarrollar de forma telemática sin ningún problema".

"Ojalá y no tengamos que hacer uso de este material, pero lo más posible es que lo tengamos que usar en casos concretos", ha augurado Martínez Guijarro. Según ha detallado, "se ha detectado que no todo el mundo en la región tiene acceso a las nuevas tecnologías, y con esto queremos que todos los alumnos de nuestra tierra sí tengan acceso y que en el caso de que la enseñanza no pueda ser presencial, se pueda desarrollar sin problemas vía telemática".

En total, este plan de digitalización de la enseñanza castellanomanchega ha supuesto una inversión para las arcas regionales de 28 millones de euros con la adquisición de esos 72.000 productos informáticos, a los que se ha añadido una inversión de 10 millones de euros para mejorar de forma arquitectónica de en torno a 500 actuaciones en edificios de centros de educación primaria y secundaria.

MAYOR PRESENCIALIDAD POSIBLE Y MÁS AYUDA PARA COMEDOR Y LIBROS

El número 2 del Ejecutivo autonómico también ha especificado que desde el Gobierno se pretende que el próximo curso tenga "la mayor presencialidad posible". Por eso, ha recordado que desde la Junta se han contratado a 3.000 docentes extras, lo que va a permitir poner en marcha un plan de refuerzo escolar. "Entendemos que tiene que ser así", ha explicado.

Del mismo modo, en cuanto a los programas "para favorecer la igualdad de oportunidades", el Gobierno regional ha incrementado en un 20% de cara al próximo curso las ayudas por parte de la Consejería para la adquisición de libros de texto y ayudas para el comedor escolar.

También se han puesto sobre la mesa un montante de 4 millones de euros para dotar de medidas de protección a los centros educativos, así como a su personal y alumnos. Por eso, el próximo curso arrancará con una distribución masiva de mascarillas, y unos créditos extraordinarios a los colegios para que puedan afrontar gastos extraordinarios en materia de limpieza e higiene.

"Toda esta batería de medidas se ha estado trabajando durante el verano para arrancar el próximo 1 de septiembre con la mayor normalidad posible", ha aseverado Martínez Guijarro.

A la vez, el vicepresidente ha asegurado que "esta es una cuestión que preocupa a las familias de la comunidad autónoma, y la misión es que todos los colegios e institutos sean espacios seguros, donde la comunidad educativa se encuentre segura".

A LA ESPERA DE UNA NUEVA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Martínez Guijarro también ha especificado que desde el Gobierno regional están a la espera de que se celebre una nueva Conferencia de Presidentes para que se aborde con todas las regiones del país la vuelva a las aulas. "Consideramos que es imprescindible que haya coordinación entre comunidades para que todos arranquemos de la mejor manera posible", ha añadido.