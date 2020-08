Consultorio de Sexo: "Necesito consejo, mi pareja abortó y no está preparada para volver a tener relaciones sexuales"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar aquí su página web, Amaltea.

¿Circuncisión antes de perder la virginidad?

PREGUNTA Hola, tengo 25 años. Nunca he tenido relaciones sexuales porque al tener la erección el prepucio del pene no se retrae completamente; ¿debería perder la virginidad o antes operarme este problema?

RESPUESTA DEL EXPERTO Antes de tener un encuentro erótico que incluya la penetración sería conveniente acudieses a un profesional de la Urología para que evalúe tu presumible fimosis.

Es una intervención sencilla pero necesaria, porque puede evitarte alguna molestia el día que realices alguna práctica erótica de penetración.

Anticonceptivo subdérmico

PREGUNTA Llevo dos años con el dispositivo subdérmico y no he tenido ninguno de los síntomas que dicen puede ocasionar: subir de peso, acné, dolor de cabeza…; pero desde hace unos 4 meses y antes de que me baje la menstruación me baja un flujo vaginal acompañado de un poco de sangre y con un mal olor, debido imagino a la menstruación. Quiero saber cómo puedo solucionar esto. Gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO En torno al 20% de usuarias del implante anticonceptivo subdérmico no suelen tener sangrado y más del 50% un sangrado irregular.

En tu caso te sugiero que acudas a revisión ginecológica para valorar e ir registrando tus días de sangrado. Por otro lado, al llevar casi tres años con el implante, probablemente sea conveniente cambiar el mismo y/o valorar un nuevo sistema anticonceptivo.

Volver a tener sexo

PREGUNTA Mi pareja y yo tuvimos un aborto hace unos tres meses. Fue un palo muy grande para los dos, pero especialmente para ella. Ahora le comento si está preparada para volver a tener sexo y ella no parece estarlo.

Pienso que quizá debería esperar más tiempo a que ella esté más preparada. ¿Algún consejo? Muchas gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO La pérdida que habéis sufrido conlleva lógicamente un proceso de duelo inevitable. Son precisos tiempos personales, cada uno los suyos, que os hagan recuperar la sonrisa y el deseo de compartiros.

Mi consejo es que los gestos amorosos, los guiños de complicidad y las muestras afectivas envuelvan estas difíciles primeras semanas; gradualmente el deseo de intimidad y el erotismo ira despertándose por sí mismo.