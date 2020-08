Borrell no ve "muchas ganas" en el Reino Unido de seguir trabajando junto a la UE en seguridad y defensa

20M EP

El Alto Representante de Política Exterior de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, no ve "muchas ganas" ni "intención" del Reino Unido de establecer acuerdos que permitan a ambas partes seguir trabajando juntas en seguridad y defensa tras su salida, algo que a la Unión "le gustaría" aunque ha advertido: "Tampoco vamos a estar pidiendo que hagan lo que no quieren. Si no quieren, no quieren", ha indicado.