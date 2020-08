La CEV reclamarà a Puig un pla que compense "els danys" de les noves restriccions en oci i hostaleria

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) considera que les noves restriccions aprovades per la Conselleria de Sanitat i que afecten l'oci nocturn, restauració i hostaleria "agreujaran en gran manera les conseqüències de la pandèmia sobre un sector que ja ha sigut fortament castigat per la crisi sanitària" de la Covid-19.

En aquest sentit, la patronal ha advertit que la seua prolongació més enllà dels 21 dies establits per Conselleria posaria "en perill de tancament definitiu" a moltes empreses i pot suposar la pèrdua de nombrosos llocs de treball.

Per aquest motiu, la CEV traslladarà al president de la Generalitat, Ximo Puig, la necessitat de "compensar" a les empreses d'oci i hostaleria, així com a les empresàries i empresaris autònoms, amb "un pla que minimitze en el curt termini els danys patits i que facilite la seua recuperació en el mitjà i llarg termini".

Així mateix, davant la possible necessitat d'extremar les precaucions per a evitar una segona aturada de l'economia, la patronal autonòmica és partidària de "castigar les empreses que no complisquen els protocols establits, però no es pot criminalitzar a tot un sector", ha subratllat.

Les empresàries i empresaris de la Comunitat proposen destinar més recursos a tecnologia, més inversió en rastrejadors i apel·len a la responsabilitat individual per a protegir la salut dels ciutadans i evitar un segon confinament que seria "catastròfic" per a l'economia, avisen.

La CEV confia que no es prolonguen en el temps les restriccions adoptades, que es negocien amb els sectors afectats les possibles mesures que calga adoptar i que s'establisquen mesures compensatòries de caràcter econòmic que pal·lien els efectes sobre l'activitat empresarial de les noves restriccions.