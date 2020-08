Borrell "no conoce" el manifiesto de apoyo a Juan Carlos I pero reconoce su legado para la democracia

20M EP

El Alto Representante de Política Exterior de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Josep Borrell, "no conoce", y por tanto, no se ha pronunciado sobre el manifiesto de apoyo a Juan Carlos I y su contribución a la democracia española, un legado que, para el exministro, está "fuera de toda duda". Sin embargo, ha matizado que "una cosa no tiene que ver con la otra".