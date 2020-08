Ventilador inalámbrico: la solución más cómoda para llevar en el cuello y superar el calor de los últimos días de verano

Durante el verano y especialmente con las olas de calor, nuestra casa es nuestro gran refugio en las horas en las que el sol aprieta. Solo salimos a la calle si vamos directos a una playa o piscina o cuando ya empieza a caer el sol. Y no es de extrañar ya que bajo el aire acondicionado de casa se está de maravilla (sobre todo si estamos disfrutando de una película). Además, aunque no tengamos instalado este sistema de refrigeración, ya hemos agudizado todo nuestro ingenio hasta dar con soluciones que nos permitan estar frescos en casa sin tener que recurrir a ninguna obra.

El nebulizador, que pulveriza agua al tiempo que ventila, se ha convertido en una de nuestras opciones preferidas para conseguirlo, después de haber probado con los aires acondicionados portátiles y con dispositivos que humedecen el ambiente de nuestro hogar.

Sin embargo, no podemos pasarnos las 24 horas del día en nuestro hogar y es que, ya sea por trabajo, porque hay que ir a comprar o porque tienes algún plan social o escapada, no te va a quedar más remedio que salir a la calle cuando el calor aprieta. Y, en estos momentos, no podemos llevar con nosotros el sistema de refrigeración que tengamos en casa. Para estas ocasiones, podemos echar mano de los abanicos más tradicionales o de su versión moderna de ventilador de mano. Pero, en ambos casos, terminaremos cansados de sostenerlo y optando por que el calor se adueñe de nosotros.

¡Que no cunda el pánico! Hoy os mostramos una solución muy cómoda para llevar siempre con nosotros y usar en cualquier momento en el que el calor apriete. Se trata de un ventilador portátil e inalámbrico que se coloca sobre el cuello para que podamos refrescarnos sin tener que estar pendientes de llevarlo en la mano. ¿Qué no sabes cómo? ¡Pues sigue leyendo!

El ventilador de cuello, a la venta en Amazon. Amazon

Doble ventilador y más comodidad

El diseño de este ventilador, además de ser atractivo y práctico, está pensado para que tus manos puedan estar libres en cualquier momento. Este dispositivo cuenta con tres niveles de velocidad que puedes ajustar según las necesidades de refrigeración que tengas. Dispone de dos cabezales para que recibir aire por diversos ángulos. Además, los brazos flexibles de este gadget te permiten ajustar la dirección del ventilador a cualquier ángulo e, incluso, puedes colocarlo sobre la mesa. Se recarga mediante USB.

