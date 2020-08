CCOO lleva ante la justicia el plan de Madrid para volver a las aulas al considerarlo "ilegal"

Las instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención higiene y promoción de la salud para hacer frente al Covid-19 en los colegios que ha dictado la Comunidad de Madrid son "claramente ilegales" y "suponen una dejación de funciones" por parte del Gobierno autonómico.

Es la opinión del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) para revertir las órdenes de la Consejería de Educación, dirigida por Enrique Ossorio (PP). Fuentes de la Consejería explican a 20Minutos que las órdenes son "totalmente legales" porque son documentos que establecen "unos planes de contingencia" sin "variar sustancialmente las condiciones de trabajo del profesorado".

En un comunicado, CCOO asegura que dichos documentos "no se limitan a concretar cómo aplicara una disposición general, sino que innovan en el ordenamiento jurídico". Esto, a su juicio, hace que el mismo se contravenga ya que no se publican en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, no siguen los trámites preceptivos para su elaboración y en ellos "no se observa el principio de transparencia".

Denuncia también CCOO que las viceconsejerías "no tienen potestad para dictar disposiciones generales" que tienen "trascendencia no solo para los empleados públicos, sino también para los trabajadores de centros privados, para el alumnado y también para sus familias. Como ejemplo, dicho decreto establece que es la Consejería de Educación la competente para desinfectar, prevenir y acondicionar los centros educativos, pero el sindicato asegura que lo que hace el departamento de Ossorio es "transferir a las direcciones de los centros tal responsabilidad sin instrucción concreta ni, sobre todo, medio alguno".

El sindicato va más allá para señalar que otras medidas son "un absoluto disparate", como por ejemplo el establecimiento de "grupos estables de convivencia" en Infantil, Primaria y Especial "no son otra cosa que los grupos completos con los ratios al máximo (25 alumnos y el maestro) en los que se puede socializar dentro del aula sin mantener la distancia interpersonal de un metro y medio".

"Según este silogismo, cualquier grupo que coincida en un espacio cerrado durante un tiempo es un grupo familiar o de convivientes a estos efectos sanitarios, lo que conduciría a la supresión total tanto de la distancia interpersonal como de las mascarilla", reza el comunicado.

Así, señala el sindicato que los centros afrontan el curso con "el mismo contenido": "No contemplan ni permiten rebaja de la ratio, ni medidas de flexibilización del trabajo".

El plan es "un documento que establece unos planes de contingencia pero que no varían sustancialmente las condiciones de trabajo de los docentes", se defienden desde Educación. Fuentes de la Consejería aseguran que el plan ha sido redactado conforme a la ley y a las recomendaciones del Ministerio y resaltan que la Comunidad fue "una de las primeras" autonomías en presentar un plan con cuatro posibles escenarios: "Situación de vuelta digamos a la normalidad, semipresencial, o vuelta en el caso de que no se pudiese hacer digamos por vía telemática".