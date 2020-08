Sindicatos de la enseñanza reclaman el cumplimiento del pacto educativo

Entre estas medidas, han puesto en dos "especialmente importantes y largamente esperadas" como son "la compensación de las horas de dirección para los centros rurales y las reducciones de horas de docencia por edad al personal de 60 años que no se están efectuando", así como la reducción para el profesorado de 57 años que "no se contemplan en las plantillas para el próximo curso".

Representantes de estos sindicatos se han concentrado este miércoles frente al Palacio de Navarra donde han desplegado una pancarta con el mensaje 'Cumplimiento del pacto educativo: ¡Ya!'.

Asimismo, se ha leído un comunicado, en castellano y euskera, en el que los seis sindicatos han recordado que el Parlamento de Navarra aprobó "por unanimidad" el pasado 10 de junio una resolución para que "se siga dando cumplimiento" al pacto educativo. "No se puede entender que todos los grupos parlamentarios voten a favor del cumplimiento del pacto y el Gobierno de Navarra no haya implementado ya las medidas previstas y calendarizadas", han criticado.

Por otro lado, han remarcado que el consejero de Educación, Carlos Gimeno, "se ha comprometido con el cumplimiento del pacto" en el Parlamento foral, el acuerdo programático y la mesa sectorial de la Educación Pública, por lo que "no puede desdecirse de la palabra dada".

"Este pacto es fruto de una larga y difícil negociación con el Gobierno, en la que hubo que superar muchos escollos referidos a aspectos presupuestarios, por lo que la excusa de que no hay dinero no tiene sentido; será más bien que no quieren invertirlo en la educación pública", han manifestado.

Por otra parte, estos sindicatos han reclamado una "reunión urgente" de la comisión de seguimiento del pacto, "ya que se tiene que reunir un mínimo de tres veces por curso y en este sólo se ha realizado una".

Han reprochado, además, que en este inicio de curso "no hay de entrada una reducción de ratios, ni espacios alternativos, y no se ha negociado nada con las fuerzas sindicales". Y han considerado "esencial que el Gobierno de Navarra recapacite y deje de recortar derechos al profesorado de la educación pública".