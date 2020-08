Sí, se pueden limpiar los cristales de casa sin moverse del sofá... si tienes el robot que Cecotec ha rebajado un 49%

Entre las muchas tareas que alberga la limpieza de nuestro hogar, acabar con la suciedad de los cristales es, posiblemente, la más complicada. Si bien es cierto que la colada o la plancha tienen fama de ser las más odiadas, conseguir que los vidrios de casa sean traslúcidos y que en ellos no pueda apreciarse ni una huella no es misión fácil. Da igual los productos que se usen (siempre con cuidado de no hacer mezclas), el paño que se elija (o la rasqueta) o el tiempo que se invierta, siempre hay algún rastro que conseguirá darnos algún que otro quebradero de cabeza.

Consciente de nuestras dificultades para culminar con éxito este quehacer, la tecnología ha querido brindarnos una ayuda efectiva con la que desatender (¡para siempre!) esta labor. ¿Has oído hablar de los robots limpiacristales? Estas herramientas inteligentes son capaces de trabajar en vertical y con seguridad para dejar relucientes los vidrios sin que tengamos que hacer más esfuerzo que colocarlos en la ventana a limpiar y rellenar su depósito de agua.

Un gadget de gran ayuda para el que, sin embargo, hay que hacer un desembolso importante... o rastrear alguna oferta posible con la que ahorrarnos unos cuantos euros. Y nosotros hemos dado con una de Cecotec: su robot limpiador está rebajado casi a mitad de precio y puede ser tuyo por 169 euros.

El robot limpiacristales, de Cecotec. Cecotec

Cabe destacar que, gracias a la potente bomba de succión con la que ha sido dotado, este robot es capaz de mantenerse adherido al cristal con la máxima seguridad, evitando caídas que puedan acabar con su efectividad y sin poner en peligro el estado de los vidrios.

Y también en un ‘promopack’

Para aquellos que quieran apostar por una limpieza integral de casa y, además del robot limpiacristales, quieren añadir uno aspirador con el que despedirse de la suciedad del suelo con un solo clic, en Cecotec tienen una solución a su medida. La marca cuenta con una categoría de promociones en la que juntan en un pack algunos de sus productos más deseados y le aplican un descuento que, en el caso del que se encuentra bajo estas líneas, es del 40%. ¿Te gustaría tener en casa el limpiacristales y la Conga 4090, uno de los modelos más punteros de Cecotec?

El 'promopack', de Cecotec. Cecotec

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.