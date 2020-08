Las ventajas de tener un termómetro de ambiente en casa (y cómo conseguir uno por menos de 15 euros)

El equilibrio en casa es fundamental. Si bien es cierto que orden y limpieza son, posiblemente, las dos primeras premisas que nos vienen a la cabeza si hablamos de la gestión del hogar y su salubridad, lo cierto es que hay otros puntos de igual importancia a lo que conviene atender para disfrutar de una atmósfera de calidad indoor. Por ello, son pocos los que, a día de hoy, no tienen en casa un purificador, humidificador o termostato inteligente desde los que puedan cuidar el aire de casa y, por tanto, también la salud de todos los moradores. Pero, si no sabemos qué temperatura o humedad hace en casa, no hay gadget posible que nos ayude, pues el desconocimiento es el mayor aliado del desequilibrio.

Si bien es cierto que muchos de estos dispositivos vienen acompañados de sistemas de regulación inteligente, es importante contar con algún aliado externo que nos ayude a controlar estos datos y nos permita regularlos con facilidad. Y los medidores de ambientes son ideales para ello. Estas herramientas, de fácil uso e instalación, suelen arrojar datos actualizados cada pocos minutos para advertir de las condiciones de nuestra casa y que las podamos equilibrar tantas veces como sea necesario.

Un gadget muy útil que, además, es fácil de encontrar en el mercado a buen precio. Sirva de ejemplo este modelo de ThermoPro, a la venta en Amazon, que además de estar rebajado un 32% (puede ser tuyo por menos de 14 euros), cuenta con el visto bueno de más de 6.000 clientes que ya lo han probado. ¿Te animas a darle una oportunidad?

El controlador de temperatura y humedad, de ThermoPro. Amazon

Lo que debes saber antes de comprarlo

Pantalla táctil. Para que su manejo sea fácil y consultar la información rápido, este medidor cuenta con una pantalla LCD de cuatro pulgadas con retroiluminación, para facilitar la lectura cuando la casa está oscura.

Para que su manejo sea fácil y consultar la información rápido, este medidor cuenta con una pantalla LCD de cuatro pulgadas con retroiluminación, para facilitar la lectura cuando la casa está oscura. Lecturas con precisión. Este termómetro de ambiente es capaz de medir e informar sobre la humedad y la temperatura de nuestro hogar, arrojando datos sobre la condición del aire o los niveles medios de confort, de gran utilidad para nuestra salud ‘indoor’. Además, en su pantalla nos muestra los niveles máximos y mínimos registrados en casa al tiempo que nos informa sobre la tendencia futura, dándonos tiempo de reaccionar con antelación y ajustar el termostato o el humidificador para mantener el equilibrio.

Este termómetro de ambiente es capaz de medir e informar sobre la humedad y la temperatura de nuestro hogar, arrojando datos sobre la condición del aire o los niveles medios de confort, de gran utilidad para nuestra salud ‘indoor’. Además, en su pantalla nos muestra los niveles máximos y mínimos registrados en casa al tiempo que nos informa sobre la tendencia futura, dándonos tiempo de reaccionar con antelación y ajustar el termostato o el humidificador para mantener el equilibrio. Fácil de instalar. Con un soporte trasero para poderlo utilizar como un dispositivo de mesa y, también, con un imán que permite su instalación en paredes y otro tipo de superficies, este termómetro se adapta a nuestras necesidades y exigencias, pudiéndose colocar en la habitación de la casa en la que más útil nos vaya a ser toda la información que recoge.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.