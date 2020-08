¿Cómo afrontarán los niños la vuelta a las aulas?: "Después de meses van a volver a un colegio que no es el mismo"

La emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus ha transformado por completo la manera de vivir establecida hasta el momento. Ansiedad, estrés, incertidumbre… son algunos de los efectos psicológicos que los expertos aseguran que ha sufrido -y está sufriendo- gran parte de la población. Ahora, en plena situación de repunte de contagios en España y con septiembre a la vuelta de la esquina, existe un amplio debate en torno a la vuelta a los colegios que sin duda vendrá marcada por la excepcionalidad de la situación.

Septiembre solía ser un mes de nervios, pero también de emoción y alegría para los niños y niñas que volvían al colegio después de los meses de vacaciones. Pero ahora, tras un periodo de confinamiento y el verano más atípico, los más pequeños deben gestionar un torrente de emociones complicadas y desconocidas que tendrán un fuerte impacto psicológico en ellos, y cuya intensidad dependerá de cada caso.

“Hay muchos que no quieren volver, y muchos que no saben cómo van a regresar al colegio”, explica a 20minutos Noelia Sosa, psicóloga infantil y de familia, asegurando que, por lo tanto, los nervios y la tensión son mucho mayores. Además, el haber estado tanto tiempo sin haber ido al colegio, les aumenta esa sensación de nerviosismo, un sentimiento que se incrementa sobre todo entre los niños que tienen que cambiar de ciclo o de centro escolar.

"Pero va a depender también mucho de cómo lo enfoquen las familias -afirma Amaya Prado, psicóloga educativa-. Es un momento en el que todos estamos con esa ansiedad de cómo será la vuelta (si aumentarán los contagios, si generará un rebrote...). Y parece que no, pero se lo llegamos a transmitir a los menores; por eso, hay que tener mucho cuidado".

Además, el hecho de que sean conscientes de la situación contribuye a que gestionen mejor sus emociones al respecto. Por ello, los psicólogos infantiles insisten en la necesidad de transmitirles tranquilidad en todo momento, pero siempre informándoles de lo que ocurre "adaptándolo a su edad", y no ocultárselo. "Porque, si no, están viendo las noticias con nosotros, y al final lo que hacemos es crearle una sensación de alarma", afirma Sosa, aseverando que "los niños tienen una capacidad de resiliencia muy importante" y que, por lo tanto, hay que darles la oportunidad de que expresen cómo se sienten y de que formulen sus dudas, "para que podamos aclarárselas".

Anticiparse a la nueva rutina

De esta forma, Sosa, que también es miembro de Psicólogos Infantiles de Madrid (PSISE), considera importante decirles que van a volver al colegio en un contexto de pandemia que todavía no está controlada; pero sin alarmarles, "porque después de muchos meses van a volver a un cole que no es el mismo cole".

Y es que van a volver a un colegio que les va a exigir muchas más normas de las que estaban acostumbrados habitualmente. Lavarse las manos con frecuencia, llevar mascarilla o no abrazar a sus compañeros será complicado, sobre todo para los más pequeños, que no entienden del todo la magnitud de la emergencia sanitaria; por lo que la psicóloga incide en el trabajo que deberán hacer, ya no solo los padres, sino también los profesores.

Por su lado, Prado defiende que sería beneficioso disponer de las normas antes de que empiece el curso para que, desde casa, puedan ir hablando de las recomendaciones que se van a tener en cuenta. "Porque los niños esperan volver a la antigua normalidad y cuando lleguen y vean que las mesas están separadas, que quizás no van a estar todos los compañeros juntos en clase... pues se van a dar cuenta que hay otra realidad a la que se tienen que enfrentar. Entonces, lo bueno sería anticiparnos un poco a esa rutina a la que van a tener que adaptarse".

Un gran cambio en las relaciones sociales

"Los niños experimentan mucho con la manipulación; es muy importante para ellos", cuenta Sosa, afirmando que tendrán que contar con un adulto que les ayude, no solo a comprender las medidas, sino también a llevarlas a cabo, "porque sí que es difícil que ellos tengan la autonomía o la iniciativa para realizarlo". Entonces, se deberá buscar la manera de "cambiar esa relación que suele ser muy física, a una menos física".

Pero, ¿cómo se puede compensar esa falta de afecto físico? Noelia Sosa asegura que, para ello, "la palabra es fundamental". "Tenemos que trabajar mucho el tema del lenguaje, para que ellos se puedan expresar. Incluso se puede impulsar el trabajo con las manos a nivel individual; como podría ser manipular plastilina, hacer un dibujo o, para los más mayores, trabajar en la elaboración de un cuento conjunto desde mesas distintas". En definitiva, crear un espacio controlado en el que los niños y niñas puedan mantener la relación de alguna forma.

"Habrá niños que van a volver muy preocupados, porque en casa hay un nivel de alarma muy alto, o porque incluso hayan perdido algún familiar"

Asimismo, es muy importante estar alerta y hacer un seguimiento de los estados de ánimo de cada niño, "ya que habrá niños que van a venir al colegio muy preocupados, porque en casa hay un nivel de alarma muy alto, o porque incluso hayan perdido algún familiar en este proceso, lo que les habrá hecho trabajar asuntos, como la muerte, para los que quizás no estaban preparados".

Mientras tanto, Prado considera que hay que tratar de ir adaptando a los niños a esta 'nueva normalidad' que les obliga a mantener las distancias con sus amigos. "Durante lo que queda de verano hay que intentar ir a zonas comunes donde haya niños, como parques, y enseñarles, 'in situ', cómo tiene que ser ese contacto y cómo se tienen que comportar"; siempre desde la solidaridad y la empatía de pensar, ya no solo en la seguridad personal, sino también en la protección de los demás.

La tecnología: una herramienta clave para la socialización

"Quienes han tenido contacto con otros iguales, la afectación a su salud mental ha sido menor", explica la psicóloga educativa y de familia Amaya Prado, afirmando que socializar es "importantísimo para su desarrollo emocional y social", y que muchos niños han estado sin tener contacto durante más de cinco meses. "Algunos han vivido con especial desasosiego el estar alejados de sus iguales y su rutina".

"Los niños que pudieron hablar a través de la pantalla, compensaron un poco esa falta de socialización tan necesaria"

La tecnología ha sido una herramienta clave para que muchos menores se sientan menos aislados de sus compañeros, amigos y familiares a los que no podían ver durante el confinamiento. "Está claro que no es lo mismo el contacto externo de cuando van al parque y juegan; pero sí que es verdad que los niños que durante este tiempo pudieron ver a otros niños y hablar a través de la pantalla, compensaron un poco esa falta de socialización tan necesaria, e incluso les sirvió para tranquilizarse al saber que sus compañeros estaban bien y en una situación parecida”, concluye Sosa.

"Un arma de doble filo"

No obstante, según señala Amaya Prado, se trata de "un arma de doble filo", porque "había ocasiones en las que los padres y madres tenían que acudir a la tecnología como 'canguro', para poder conciliar con su trabajo". "Ha sido como la cara y la cruz de una moneda", añade la psicóloga educativa, afirmando que por el aumento del uso de las tecnologías con la pandemia ha hecho que haya muchos "menores empantallados".

El cambio en sus vidas ha sido drástico, y lo notarán a la hora de volver a una normalidad que nada tiene que ver con la que estaban acostumbrados. "Van a volver con alguna dificultad en el contacto social y en la resolución de conflictos, porque hay muchos menores que han estado durante todos estos meses con adultos y con pocos iguales", explica Prado.

No obstante y a pesar de la incertidumbre, los miedos, y el giro que han dado sus rutinas en los últimos meses, la psicóloga asegura que "los niños están deseando volver a ver a sus compañeros y profesores", y confía en que van a adaptarse bien a las normas e instrucciones que se les imponga.