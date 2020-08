Puig i Barceló es reuneixen per a analitzar les noves mesures de control de rebrots

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut aquest dimarts una reunió amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per a analitzar la situació sanitària actual de la Comunitat Valenciana i les noves mesures dirigides al control dels rebrots de Covid-19.

La reunió, que s'ha celebrat en el Palau de la Generalitat, coincideix amb el primer dia d'aplicació de les limitacions establides amb l'acord de totes les comunitats autònomes en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut celebrat divendres passat.

Es tracta de mesures que han entrat en vigor en la Comunitat Valenciana aquest dimarts amb una vigència de 21 dies i que es refereixen a oci nocturn, hostaleria i restauració, esdeveniments massius, residències, tabac i garbellats.

Pel que fa a l'oci nocturn, en la Comunitat Valenciana se suspén l'activitat de discoteques, sales de ball, karaokes i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe.

Així mateix, en els establiments d'hostaleria i restauració, terrasses i bars o restaurants de platja, s'han d'assegurar 1,5 metres entre les taules o agrupacions de taules. Aquesta distància ha d'estar mesurada entre les persones més pròximes de les diferents taules o agrupacions, que han de tindre una ocupació màxima de 10 persones.

D'altra banda, els establiments i serveis d'hostaleria i restauració han de tancar no més tard de la 1.00. A més, no es poden consumir productes o begudes de l'establiment fora de l'àrea limitativa de la terrassa, i no es permet el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o en espais públics.

La translació a la Comunitat Valenciana de les mesures acordades per a tota Espanya contempla, així mateix, la recomanació de limitar les reunions familiars o socials, en espais privats, a un màxim de 10 persones.

Respecte a esdeveniments i activitats l'afluència prevista de les quals supere les 400 persones, la seua organització queda supeditada a autorització prèvia per part de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions.

A més, es prohibeix fumar en la via pública o en espai a l'aire lliure quan no es pot respectar una distància mínima interpersonal d'almenys dos metres. Aquesta limitació s’aplica a qualsevol dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, pipes o assimilats, inclosos cigarrets electrònics o ‘vapeo’.

Residències i centres sociosanitaris

Sense perjudici del desenvolupament corresponent que establisca la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en les residències i centres sociosanitaris, també en els centres de caràcter residencial de tractament de les addiccions dependents de la Conselleria de Sanitat Universal, es realitzaran proves PCR a tots els nous ingressos i reingressos amb 72 hores d'antelació com a màxim.

A més, es limitaran les visites a una persona per resident, extremant les mesures de prevenció, i amb una duració màxima d'una hora al dia, a excepció d'aquelles persones que es troben en procés del final de la vida.

Els serveis de prevenció de riscos laborals de l'ocupador o ocupadora també faran aquests test al personal ocupat que torne de permisos i vacances i al de nova incorporació.

La resolució dictada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la ciutat de València es manté en vigor referent a la suspensió de les visites i eixides en residències de persones majors radicades en la capital.