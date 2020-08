El enfrentamiento entre Errejón y Cifuentes: "¿Acaso mis hijos son de peor condición que los de Iglesias y Montero?"

Encontronazo entre la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2018, Cristina Cifuentes, y el fundador de Podemos y de Más Madrid, Íñigo Errejón, a cuenta de los escraches que han provocado que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, hayan tenido que cancelar sus vacaciones.

Errejón, excompañero de partido de ambos, publicó ayer en Twitter en el que evitaba condenar cualquier tipo de escrache diferenciándolos del "acoso" al que, a su juicio, se ha sometido a Iglesias y a Montero. "Un escrache", reza el mensaje, "es una forma de protesta puntual que visibiliza una problemática social y da voz a quien no la tiene; el acoso a Iglesias y Montero es persecución ideológica intolerable". "Difícil no pensar las consecuencias que tendría si fuesen otros", añade el diputado en el Congreso y portavoz de Más País.

Este tweet provocó una ola de mensajes. Entre ellos, el de Cristina Cifuentes, que tachó de "intolerable" que Errejón, según ella, "justifique ninguna clase de escrache". Así pues, Cifuentes, retirada de la política tras su dimisión por el caso Máster y el vídeo de las cremas, se pregunta si "acaso" sus hijos son "de peor condición" que los de Iglesias y Montero. "Durante meses mi familia sufrió acoso continuado en el portal de casa, mis hijos ni se atrevían a salir", ha añadido.

La expresidenta vivió en sus carnes los escraches, haciéndose viral el que ocurrió en el verano de 2012. Siendo ella delegada del Gobierno, le rodeó un grupo de gente cuando salía de su casa. Ella misma relató que le llamaron "de todo". Además, en declaraciones a El Confidencial llegó a asegurar que no recuerda "cuántos escraches" le hicieron en su etapa como delegada y como presidenta.

Otro enfrentamiento

Este no es el primer choque que Cifuentes y Errejón protagonizan en Twitter. Ya cuando el segundo fue destituido como portavoz morado en el Congreso y comenzó a sonar como candidato a la Comunidad de Madrid para las elecciones de 2019 hubo polémica.

Cifuentes, entonces presidenta, acusaba a los de Iglesias de "endosar" a Madrid lo que el partido "despreciaba". "¿Errejón no vale de portavoz y sí para representar a los madrileños? Que me lo expliquen", aseguraba en su cuenta. "No hay decisiones sobre personas, esas las toman las bases. Sí hay decisiones políticas: redoblamos la apuesta", respondió Errejón.

Más tarde, semanas antes de la caída de la presidenta, el enfrentamiento fue público pero en el Congreso de los Diputados. El 20 de marzo de 2018, Cifuentes acudió a la Cámara Baja para responder a las dudas por la presunta financiación ilegal del PP, como ya hicieran los expresidentes Ignacio González o Esperanza Aguirre. Quien le interrogó por parte de los morados fue el propio Errejón. Pocos se imaginaban entonces lo que pasaría después: este dejó 'colgada' a su formación por un acuerdo con Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid, con el que no logró arrebatarle la Comunidad al PP. Cifuentes no llegó ni a presentarse.