Carmen Lomana, crítica con el noviazgo entre Enrique Ponce y Ana Soria: "Igual el año que viene ya lo han dejado"

La relación entre Enrique Ponce y Ana Soria ha sido una de las más comentadas en los últimos años. El diestro, que ponía fin a su matrimonio con Paloma Cuevas, se muestra ilusionado con su nuevo amor con quien se ha ido a vivir a Almería.

Sin embargo, las críticas a la relación no paran de producirse. En esta ocasión ha sido Carmen Lomana en una entrevista a Diez Minutos la que ha opinado sobre la actitud que está teniendo el torero. "Debería tener más discreción y no estas muestras de afecto tan tremendas en todos los sitios, porque tiene dos hijas, una prácticamente adolescente. Me extraña tanto de él" lamentaba la empresaria.

Ante las intenciones de Ponce de casarse, la colaboradora no dudaba en recordar: "Yo no soy nadie para opinar de lo que hacen los demás, peroque yo sepa Enrique y Paloma siguen casados". Además, lanzaba un capote a la todavía mujer de Enrique Ponce: "Paloma es una mujer maravillosa que está dando una clase de saber estar envidiable".

Carmen Lomana en la 'premiere' de 'La Traviata' en el Teatro Real . GTRES

Lomana no dudaba en esconder su incredulidad ante el gesto que tuvo Ponce en una corrida de toros en la que dibujo una letra A, en referencia a su novia, antes de comenzar su hazaña. "Lo de la A, un torero, en la historia del toreo no se ha visto una cosa igual de absurda", señalaba la colaboradora.

Por el momento habrá que esperar para conocer si, después de que se lleven a cabo los tramites de separación con Paloma Cuevas, el diestro decide o no volver a pasar por el altar, esta vez junto a Ana Soria. Aunque parece ser que Carmen Lomana no lo ve todo tan claro: " Igual el año que viene ya lo han dejado. Cuando se divorcie que hable de boda. De momento, está casado".