Una enfermera, ante los negacionistas del virus: "Estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas"

María Ramírez Sánchez es enfermera y forma parte de los miles de sanitarios que durante los últimos meses han luchado hasta la extenuación contra la pandemia de COVID-19. Ahora, con cientos de personas que se manifiestan contra la necesidad de las mascarillas y ponen en duda la existencia del virus, muestra en las redes sociales su desesperación ante esa actitud y su cansancio para "aguantar estas cosas".

A las puertas de su centro de salud antes de comenzar su jornada, María ha empleado unos minutos para grabar un vídeo en el que lamenta que algunos de los 47 millones de españoles que combatieron en su momento contra el coronavirus haya optado ahora por "luchar" contra los sanitarios.

....cuando necesitas soltar lastre... pic.twitter.com/SpmL74TUzf — María Ramírez Sánchez (@lovenursingmery) August 18, 2020

"Lo que están haciendo es luchar contra nosotros, que no tenemos culpa de esta situación y que estamos intentando con todas nuestras fuerzas resolverla lo antes posible. Están diciendo barbaridades, como que este virus no existe, cuando hemos visto morir tanta gente por culpa de él", se disgusta.

Emocionada, reconoce que no puede más y que el cansancio ha hecho mella tanto en ella como en sus compañeros, que ahora deben enfrentarse a los negacionistas del virus. "Estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas", recalca.

No obstante, no se rinde y asegura que seguirá resolviendo todas las dudas que le puedan plantear y atendiendo a todos sus pacientes. "Porque, sigáis o no sigáis las recomendaciones higiénicas y sanitarias, si venís a mi centro de salud, yo os cuidaré igual, quizá me falte la sonrisa en los ojos, pero os cuidaré igual", promete.