La plaça de Sant Agustí obri al públic aquest dimecres convertida en zona de vianants

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha visitat aquest dimarts la plaça de Sant Agustí, on ha anunciat la finalització de les obres per convertir aquest espai en zona de vianants i la seua obertura al públic aquest dimecres.

Els treballs per adequar, de manera provisional, la plaça de Sant Agustí per a ús de vianants ja han finalitzat. Aquesta actuació ha consistit en la conversió en zona de vianants de l’espai comprés entre les dàrsenes d’autobusos de l’EMT i la façana de l’església de Sant Agustí.

S’han anivellat les diferents cotes per crear un espai continu i accessible, i s’ha introduït vegetació amb la col·locació de jardineres cedides per La Marina de València. “Aqueta actuació provisional ha sigut eficient quant a la reutilització de jardineres i bancs que estaven en desús a La Marina, així com en la utilització de recursos, ja que ha comptat amb un pressupost de 68.000 euros, només uns 30 euros per metre quadrat”, ha assegurat Gómez.

El projecte ha permés recuperar al voltant de 2.000 metres quadrats d’espai públic, que se sumen als de les actuacions emmarcades en ‘València, ciutat de places’, que entre places de barri, carrers convertits en zona de vianants i places principals sumen “en total, més de 122.000 metres quadrats dels quals podrà disfrutar la ciutadania, i que ajuden a crear una ciutat més amable, amb espais de trobada que fomenten les relacions veïnals”, ha afegit la vicealcaldessa.

El següent pas serà la realització d’un concurs d’idees per a la reurbanització definitiva, que comprendrà l’avinguda de l’Oest, la plaça de Sant Agustí i el carrer de Sant Vicent fins a la plaça d’Espanya. “Amb aquestes obres de recuperació d’espai públic per a la ciutadania, l’Ajuntament també impulsa l’economia local, perquè a través de la inversió pública es genera ocupació”, ha afegit la regidora.