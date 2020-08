Una madre y su hija, separadas tras el parto a causa del positivo en coronavirus del padre

Irene, Guillermo y su hija recién nacida, Carla, han vivido en las últimas 24 horas un auténtico calvario, después de que la madre y la pequeña fueran separadas tras el parto. En un momento en el que el contacto piel con piel es esencial, ambas fueron trasladadas a estancias diferentes en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que prohibió todo contacto entre ellas a causa del positivo en coronavirus del padre antes del nacimiento.

Después de más de un día separadas y de muchos esfuerzos para lograr que ambas estuvieran de nuevo juntas, madre e hija por fin han logrado reunirse, aunque ha tenido que ser fuera del hospital. Para conseguirlo, Irene se ha visto obligada a solicitar el alta voluntaria.

"Ire y Carla están juntas camino a casa". Así anunciaban los padres a través de su cuenta de Instagram (@nuestravidaencolorverde) que la pequeña y su madre habían conseguido reecontrarse.

Fue el positivo en coronavirus de Guillermo -que permanece aislado en cuarentena- antes del parto lo que provocó que el HUCA optara por separar a Irene y a Carla tras el alumbramiento. El hospital decidió trasladar a la madre a una planta pre-COVID, a pesar de que la PCR arrojó un resultado negativo en dos ocasiones, y prohibió el contacto entre ellas y el inicio del proceso de lactancia.

"Han movido cielo y tierra, pero desde la gerencia del hospital no les permiten estar juntas. Vergonzoso, y me atrevería a decir que ilegal. Permanece sola en neonatos hasta que a Ire le den el alta. Nadie puede verla y no sabemos de ella... solo presuponemos que está bien", se desesperaban en Instagram.

Precisamente a través de su cuenta en esta red social, Guillermo defendía que la principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que madre e hija estuviesen juntas y se beneficiasen de la lactancia, de la que la habían sido privadas ya durante 24 horas.

Finalmente, Irene ha acabado solicitando el alta voluntaria, a pesar de que debería terminar de recuperarse en el hospital 24 o 48 horas más de una coriomnionitis para la que recibe tratamiento antibiótico, según han explicado en Instagram.

Los padres no han dejado de agradecer todo el apoyo recibido a través de las redes, donde multitud de usuarios han mostrado su apoyo a Irene y Guillermo y ha tratado de difundir su situación. "No abandonamos la lucha.La pausamos, pero esto no debe quedar en el olvido de ninguna de las maneras", han publicado, con el deseo de que esta circunstancia no se repita con ninguna otra familia.