Los bebés de raza negra tienen más posibilidades de sobrevivir cuando son asistidos por médicos de su misma etnia

Los bebés de raza negra ven multiplicadas sus posibilidades de supervivencia cuando el médico designado para hacerse cargo de ellos es de su misma etnia. Son los resultados de un nuevo estudio estadounidense publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Estudios anteriores del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han demostrado en los últimos años que los bebés negros tienen el doble de posibilidades de fallecer antes de cumplir un año que los blancos, independientemente de los ingresos de la madre o el nivel cultural, según recoge The Guardian.

Trabajos precedentes ya recalcaron los beneficios de la concordancia racial entre pacientes y médicos en el caso de minorías infrarrepresentadas, un aspecto particularmente relevante en el caso de los recién nacidos, según el nuevo estudio.

Los resultados del nuevo estudio, que ha analizado 1,8 millones de nacimientos en hospitales del estado de Florida entre 1992 y 2015, sugieren que la concordancia racial entre los médicos y los recién nacidos se asocia con una mejora significativa de la mortalidad de los bebés negros.

Los datos revelan, además, que estos beneficios se manifiestan durante los nacimientos más difíciles y en los hospitales que dan a luz a más bebés negros. Sin embargo, los investigadores no han hallado una mejora significativa en la mortalidad materna cuando las gestantes que dan a luz comparten la raza con su médico.

Los motivos por los que la concordancia entre razas es tan importante en la mortalidad infantil de la población negra requiere más investigaciones, pero puede mejorar la confianza y la comunicación entre el médico y la madre.

Asimismo, los facultativos negros pueden estar más en sintonía con los factores de riesgo social y las desventajas acumulativas que pueden afectar a la atención neonatal, según Brad Greenwood, autor principal de la Universidad George Mason de Virginia, cuya opinión recoge The Guardian.

En contraposición con lo que ocurre con los bebés negros, la posibilidades de supervivencia de los recién nacidos blancos apenas cambian según la etnia de los médicos.