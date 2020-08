El ocio nocturno de Huesca deja de ingresar medio millón de euros en la semana de las 'No fiestas de San Lorenzo'

Así se desprende de un análisis que la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca ha realizado sobre la repercusión económica de las no fiestas de San Lorenzo en el sector hostelero y turístico de la ciudad. Se basa en una encuesta en la que han participado cafés-bares, cafeterías, restaurantes, establecimientos de ocio nocturno y alojamientos.

La no celebración de las fiestas de San Lorenzo ha tenido una "importante" repercusión en los establecimientos de ocio nocturno que han permanecido cerrados todos los días de la semana de no fiestas. Son empresas que han resultado muy afectadas no sólo por esta medida, sino por el resto de medidas de la COVID-19.

La gerente de la Asociación, Silvia Fernández, ha manifestado que "los establecimientos de ocio nocturno han sido los más perjudicados, seguidos de los dedicados al alojamiento", ya que "hay que tener en cuenta que los hoteles y hostales de la ciudad de Huesca han tenido reservas por debajo del 20 por ciento y eso es un dato nefasto".

Ha añadido que "los establecimientos de alojamiento son los que más facturan, ya que en una semana en la que están al 90 por ciento de ocupación pueden llegar a los 80.000 euros o más".

Así, las cifras hablan de "importantes pérdidas" para el sector en la semana más importante para la hostelería en la ciudad de Huesca. En este punto, Fernández ha insistido en que los establecimientos del sector de alojamiento han visto cómo sus reservas prácticamente desaparecían y los servicios de cafetería y restaurante eran insuficientes para cubrir gastos. Los alojamientos se quedan en la franja de facturación del 10 por ciento.

Según los datos aportados, se ha facturado una media del 25 por ciento de lo registrado en años anteriores. "Los ingresos de los restaurantes y bares que han tenido terraza y que han permanecido abiertos han estado muy por debajo de otros años".

En cuanto al empleo, se evidencia que ha caído en cifras muy importantes, prácticamente el 88 por ciento de las empresas que han respondido este año no han contratado a ningún extra, o como mucho a una persona, cuando en años anteriores la media de contratación de ese 88 por ciento de empresas estaba en seis personas extras por establecimiento.

El 75 por ciento de las empresas consideran poco probable el mantenimiento del nivel de empleo en su empresa en las actuales circunstancias, solamente un 9,4 por ciento lo ve viable.