Azcón pide negociar primero con los alcaldes y evitar que el Congreso "tumbe" el decreto ley de ayudas a ayuntamientos

En declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar unas obras de renovación de unas tuberías en la capital aragonesa, Azcón ha opinado que "no sería lógico" que ese real decreto ley llegara al Congreso "sin haber oído la opinión mayoritaria de los alcaldes en España".

Ha agregado que, en ese caso, "hay un riesgo" y es que cuando llegue para su convalidación en el Congreso de los Diputados "cuente con más votos en contra que a favor, se tumbe y no llegue ayuda ningún ayuntamiento de España".

Azcón ha estimado que antes de que eso ocurra "deberíamos solucionarlo" y el Gobierno central "sentarse en una mesa" porque "solucionar los problemas de los ayuntamientos en España es solucionar los problemas de nuestros vecinos".

Según ha contado, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "dice que tiene la intención de negociar", pero "no confío demasiado en su palabra" porque "dice una cosa y hace la contraria" por lo que debería "pasar de las palabras a los hechos", mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado dispuesta a negociar en el Congreso, pero "ya veremos si está dispuesta o no a negociar con los alcaldes, que es lo que nosotros estamos pidiendo".

Azcón ha estimado que ésta es una cuestión "suficientemente importante" como para que tanto Sánchez, como Montero "se pongan a trabajar para solucionar el problema" porque "el papel de los ayuntamientos durante toda esta crisis es fundamental y va a seguir siéndolo y por eso reivindicamos los recursos económicos que necesitamos para pagar esos servicios públicos", es lo "justo".

CONVERSACIÓN CON LA MINISTRA

El alcalde de Zaragoza ha contado que la semana pasada pudo hablar con la ministra Montero, a la que optó por llamar tras no recibir contestación a una carta que le había enviado en representación de once alcaldes de España, que "pertenecen a diez formaciones políticas distintas" y "que queremos dialogar con ella" para hablar del reparto de esos 5.000 millones de euros porque el planteamiento hecho por el Gobierno "no es aceptable".

"Hay que mejorar el acuerdo" alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que contempla el reparto de los 5.000 millones de euros entre municipios con superávit y que supone que Zaragoza vaya a recibir "cero euros", ha recordado Azcón.

Ha añadido que la interlocución que ha habido hasta ahora, a través del presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, "ha sido parcial" ya que "ha hecho más caso a las reivindicaciones del PSOE que a la mayoritaria del municipalismo en España".

"Los ayuntamientos necesitamos dinero para resolver muchos problemas, problemas sociales, problemas económicos que tenemos en nuestras ciudades" y "no puede ser que el Gobierno de Pedro Sánchez haga oídos sordos a tantos alcaldes en España que estamos pidiendo un trato justo para muestras ciudades", ha incidido Azcón.

En su conversación con Montero, ésta le dijo que pidiera una reunión a través de la FEMP y "estoy intentando hablar con Abel Caballero para decirle que sea él quien coordine esa reunión" porque "lo importante es que haya diálogo" y "la ministra conozca de primera mano lo que estamos planteando" para que el reparto de esos 5.000 millones se haga entre todos los ayuntamientos de España".

Azcón ha esgrimido que esos fondos son necesarios, por ejemplo, para mejorar las ayudas sociales y la dotación de la Policía Local, "que está colaborando" para que las personas positivo en la COVID-19 cumplan con el aislamiento, además de fondos para desarrollar obras que mejoren el servicio público y el cuidado al medio ambiente, como las de la renovación de tuberías que ha visitado este martes.