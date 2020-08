Violeta Mangriñán enumera todos sus retoques estéticos: "Mis 'haters' me llaman polioperada"

Violeta Mangriñán ha vuelto a pasarse por Ultravioleta, su canal en la plataforma de vídeos Mtmad, para resolver una de las dudas que más intrigan a sus seguidores: cuáles son sus retoques estéticos.

La influencer ha aprovechado las críticas que recibe habitualmente por las redes sociales para aclarar cuántas veces ha pasado por el quirófano: "Mis haters me llaman polioperada o me dicen que voy a terminar en el contenedor de plástico".

La exsuperviviente considera que las personas que más la insultan son "las más acomplejadas o las que más cosas se han hecho": "Es mi decisión, es mi vida, es mi cara y hago lo que me da la gana. Hoy voy a callar más de una boca. A veces no todo es lo que parece o lo que uno se imagina".

Ha sido después de este arranque de sinceridad cuando la extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha contado que únicamente se ha sometido a una cirugía para operarse el pecho.

"Crecemos, nos hacemos adultos, adelgazamos, engordamos, nos crece el pelo... Los rasgos físicos cambian también. En septiembre del 2017 me operé del pecho y ya está, los demás son solo retoques", dice.

Después, enumera una serie de retoques explicando el porqué: "Lo único que me hago es el láser para quitarme las manchas del acné, bótox para el bruxismo, para no forzar la mandíbula al dormir, pincharme en los labios porque me gustan gorditos y la 'bichectomía' para extraer las bolas de bicha".

Ver esta publicación en Instagram 🐅 @revolve Una publicación compartida por Violeta (@violeta_mangrinyan) el 2 de Ago de 2020 a las 11:35 PDT

La pareja de Fabio Colloricchio también niega algunos rumores: "No me he hecho pómulos ni rinoplastia. Mi nariz es así desde que nací, nunca me la he tocado nunca ni me he pinchado ácido hialurónico como han hecho otras, no es mi caso. Mi nariz es absolutamente natural".

"Tampoco me he puesto nada en el culo para aumentarlo. Lo que nos pinchábamos en la época es silicio, es natural, es para que el músculo del culo se haga más duro, lo tienes que combinar con radiofrecuencia y electrodos. Y no me he hecho microblading en las cejas, las tengo bien pobladas", añade.

Finalmente, el rostro de Mediaset ha mandado un mensaje a sus haters: "A todas esas personas que me dicen que por qué hago estas cosas: lo hago porque me da la gana, me da igual lo que me diga la gente".