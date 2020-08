El Clínic de València incorpora un nou programa per a tractar la salut de les dones supervivents de càncer

El Servei de Ginecologia de l'Hospital Clínic de València ha iniciat un programa de consultes per a pacients supervivents de càncer, un nou recurs multidisciplinari format, a més, per les especialitats d'Oncologia i Cardiologia.

Fins al moment s'estan duent a terme reunions virtuals amb especialistes internacionals en aquest camp i especialistes de l'Hospital Clínic per a abordar aquest nou perfil de pacients. Després de l'establiment dels protocols, el programa començarà a funcionar al setembre.

Tal com ha explicat Antonio Cano, cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital Clínic de València, "l'augment de les dones que han superat el càncer en els últims anys, unit a les característiques especials de la seua salut, fa necessari un programa multidisciplinari específic".

"La població que ha superat el càncer està creixent amb rapidesa, s'ha quintuplicat si es compara amb la de 1975. S'estima que a Espanya podríem estar parlant d'almenys uns 2 milions de persones", ha informat.

"En el cas concret de les dones, hi ha uns trets específics que deriven dels marcats dèficits hormonals que són conseqüència dels tractaments (quimioteràpia, radioteràpia), així com dels usats en els anys posteriors a fi d'evitar recidives, i hi ha un impacte detectat a nivell de diversos sistemes de l'organisme, com ara l'os (osteoporosi), múscul (sarcopenia) l'aparell cardiovascular o l'esfera psicològica en la seua globalitat, que dibuixa tot això un perfil especial", ha explicat Antonio Cano.

L'activitat en consultes a conseqüència de la fi de la fase de desescalada suposarà el seu inici regular després de l'estiu. Ja hi ha establits diversos protocols per a iniciar l'assistència.

El programa es basarà en dos camps. D'una banda, l'atenció que ja es prestava i que es basa en la vigilància requerida per a aquestes pacients d'acord amb protocols consolidats, i d'altra banda, la de la promoció de salut, que pretén abordar àrees més noves, com la incorporació d'estils de vida saludable, a fi de reduir risc de recaiguda i de millorar la qualitat de vida.

En el Departament de Salut Clínic-Malva-rosa, l'estimació de pacients que podran incloure's en aquest programa està al voltant de 8.000.