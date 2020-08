Duro informe de Médicos Sin Fronteras sobre la Covid en residencias: "Muchos mayores murieron aislados y solos"

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha publicado este martes un extenso informe sobre la situación que ha provocado la Covid-19 en medio millar de residencias de mayores de cinco comunidades autónomas. Bajo el título 'Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España', el documento, relaciona las intervenciones que han llevado a cabo desde MSF en estos centros y revela situaciones de especial dureza.

La memoria, conocida este martes, sostiene que la situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia "nunca debería volver a ocurrir" y hace un llamamiento a aprender de lo sucedido porque "el riesgo de que las personas mayores que viven en residencias vuelvan a resultar afectadas no ha remitido". "Las vidas perdidas deberían provocar un cambio profundo", asevera la organización

MSF señala que 27.359 personas murieron entre el 6 de abril y el 20 de junio en residencias españolas y los mayores representan el 69% del total de muertes por Covid-19 que se han registrado en España. Estos datos obedecen, según la organización, a un "patrón de abandono y desatención sanitaria". En este sentido, la organización asegura que "muchos mayores murieron aislados y solos".

El informe recoge un sinfín de experiencias de especial dureza vividas durante las peores semanas de la pandemia. "Encontramos a muchas personas mayores que no entendían lo que estaba sucediendo, se veían atendidas por personas que les eran desconocidas o a las que no reconocían debido al EPI, y no alcanzaban a comprender las razones de todos los cambios", se recoge en un pasaje.

Denunciamos el inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España.



Urgen medidas en las residencias de mayores para asegurar el control de la infección y evitar que la COVID-19 provoque otra vez el alto número de muertes en estos centros. pic.twitter.com/SCWQHew3z1 — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) August 18, 2020

Médicos Sin Fronteras también pone de relieve que las medidas de aislamiento para intentar frenar el avance del virus en los centros "se tomaron de forma indiscriminada" a causa de la incertidumbre generada por los casos asintomáticos y debido a la escasez y limitada credibilidad de las pruebas diagnósticas.

Una de las conclusiones principales que se extrae del informe es que resulta necesario desarrollar "planes de contingencia ante posibles nuevos brotes de Covid-19" o de epidemias similares, para asegurar una alerta temprana y una respuesta inmediata en las residencias. La organización apuesta por poner a los mayores "en el centro de toda decisión y política pública que se desarrolle como respuesta a esta situación".