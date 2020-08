PSOE pide a la alcaldesa que reivindique a Revilla más proyectos con fondos europeos para la ciudad

En un comunicado, el edil ha considerado "preocupante" que hayan pasado "semanas" desde el acuerdo en la Unión Europea (UE) y que "cuando todas las comunidades y capitales dan a conocer sus proyectos para buscar la financiación de los fondos europeos, el equipo de Gobierno PP-Cs no haya puesto ni uno sólo encima de la mesa".

Ante esto, el PSOE ha solicitado una reunión a la regidora para abordar los proyectos que pueden tener financiación europea, bien para que los abandere el Ejecutivo autonómico ante Madrid, o bien a través del acuerdo para el uso de los remanentes, al que los socialistas esperan que PP-Cs "se adhieran" porque "además de suponer 40 millones a fondo perdido en 15 meses para la ciudad, incluye un fondo de 600 millones de euros de la UE para los ayuntamientos".

"Estamos hablando de que hay mucha financiación para la transformación que necesita Santander", en áreas como la defensa y adaptación de la costa ante el cambio climático, la regeneración urbana y la cultura, por lo que "es el momento de la cooperación institucional para conseguir proyectos para los santanderinos", ha indicado Fernández.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y NUEVA MOVILIDAD

En este sentido, ha señalado que las prioridades del PSOE para tramitar estos proyectos pasan por las "políticas de resiliencia" de la costa, del Sardinero a La Magdalena, así como nuevos corredores verdes como el que va irá entre La Marga y La Remonta.

Además, los socialistas quieren poner en valor una costa norte "naturalizada", como extensión de la Costa Quebrada, que "está abandonada en Santander desde la excesiva senda que acometió el PP y se tuvo que paralizar ante las protestas de los vecinos".

Fernández considera que también es "el momento de impulsar cambios ambiciosos en la movilidad", con la construcción de aparcamientos disuasorios y para residentes que lleven a una progresiva peatonalización y a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a la que obligará la UE.

En materia de urbanismo, el PSOE destaca la regeneración de la ciudad consolidad, en el Cabildo de Arriba y en ambas laderas de General Dávila, la rehabilitación y eficiencia energética de viviendas y dotar a Santander de un "gran parque público de vivienda" para emergencia habitacional y políticas de alquiler para atraer población joven.

Además, proponen invertir en una red de bibliotecas municipales en los barrios, así como la puesta en valor del patrimonio histórico.

PROYECTO PP-CS: CONFRONTACIÓN CON EL ESTADO

Para Fernández, si PP y Cs "no tienen proyectos para la financiación europea demuestran que no tienen más proyecto para Santander que la confrontación con el Gobierno central", mientras que, junto al PRC de Santander, "no reivindican nada ante Revilla".

"El único proyecto que han podido destacar en la capital es el polígono de La Pasiega, que está en Piélagos", ha criticado el portavoz socialista.

Por estos motivos, en opinión del PSOE, "es el momento de que la alcaldesa ponga encima de la mesa los proyectos que tiene Santander para financiar con fondos europeos".