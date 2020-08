Extremadura publica las medidas acordadas con el Gobierno contra la Covid, que entran en vigor este martes

En dicha resolución, recogida por Europa Press y que entra en vigor este mismo martes, se recoge las medidas referidas a espacios como los locales de ocio, en los que se establece el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo.

Asimismo, en los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, se indica que se debe garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio en barra, así como entre mesas o agrupaciones de mesas, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas.

La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.

También se establece como horario de cierre de los establecimientos la 1,00 horas como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00,00 horas.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

En cuanto a los centros sociosanitarios, se realizarán pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en estos centros de carácter residencial (residencias de mayores y de personas con discapacidad) con 72horas de antelación como máximo. También se realizará a los empleados que regresen de permisos y vacaciones, y a los nuevos trabajadores que se incorporen.

Se limitarán las visitas a una persona por residente, extremando las medidas de prevención, y con una duración máxima de una hora al día. Además, se garantizará el escalonamiento de las visitas a los residentes a lo largo del día y cabe destacar que estas medidas se podrán exceptuar en el caso de personas que se encuentren en proceso del final de la vida.

En los eventos multitudinarios se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el documento 'Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por Covid-19 en España' y, en función de esta evaluación, cada evento de estas características deberá contar con la autorización de la comunidad autónoma.

CRIBADOS CON PCR EN GRUPOS ESPECÍFICOS

En caso de brote epidémico, se realizarán cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas, por ejemplo en residentes en centros sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas o colectivos vulnerables.

Asimismo, de reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no permitidas en la vía pública y, sobre el consumo de tabaco y asimilados, no se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se puedarespetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros.

La orden publicada en el DOE también incluye unas recomendaciones como la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo deconvivencia estable o que estos encuentros se limiten a un máximo de 10personas.

Asimismo se recomienda realizar periódicamente pruebas PCR a los trabajadores de centros sociosanitarios que estén en contacto directo con residentes.

En cuanto a las capacidades sanitarias, se garantizarán los medios y capacidades de los sistemas sanitarios para el cumplimiento de lo previsto en el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control dela pandemia por Covid-19.

RÉGIMEN SANCIONADOR

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta resolución será sancionable en los términos previstos en el Decreto-ley por el que se modifica la Ley de Salud Pública de Extremadura, que recoge sanciones de hasta 600.000 euros.

Dicha resolución deberá convalidada por la Junta de Extremadura en un plazo máximo de 20 días hábiles desde su publicación y la misma produce efectos desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y mantendrá su vigencia hasta que se apruebe por el Ministro de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de todas las comunidades y ciudades autónomas, la finalización de la vigencia de la Declaración de Actuaciones Coordinadas en salud pública de 14 de agosto de 2020.