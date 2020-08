Barceló admet un "dèficit" en Atenció Primària: "No es poden tindre més professionals on no n'hi ha"

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha reconegut que "existeix un dèficit de professionals" en Atenció Primària que actualment "no es pot resoldre" i ha precisat que les borses de treball de facultatius, especialistes, metges i infermers "estan esgotades, tant en la Comunitat Valenciana com en la resta d'Espanya". "No es poden tindre més professionals on no n'hi ha", ha afirmat, abans de demanar "disculpes" per "la situació i els retards en els centres de salut".

Així ho ha indicat aquest dilluns en una roda de premsa, a preguntes dels mitjans sobre les borses de treball de metges i infermers. Barceló ha assenyalat que les categories de facultatius, especialistes, metges i infermers "estan esgotades, tant en la Comunitat Valenciana com en la resta d'Espanya", per la qual cosa "no hi ha infermers en l'atur". En aquest sentit, ha puntualitzat que Sanitat ha prorrogat les contractacions.

La titular de Sanitat ha insistit que "no es poden tindre més professionals on no n'hi ha" i ha afirmat que "existeix un dèficit de professionals" en atenció primària i en infermeria que "actualment no es pot resoldre".

En aquest sentit, preguntada per un possible "col·lapse" en atenció primària, ha explicat que la Conselleria va crear un total de 7.023 places i s'han cobert 6.388, el 90,96%, dins de les quals s'inclouen les 1.247 places dels rastrejadors.

Per part seua, en reforços d'estiu d'atenció primària es van contractar un total de 197 professionals, dels quals s'han cobert el 100% de les places. Respecte al pla de vacances, hi ha 4.294 contractes i estan coberts 3.371 en atenció especialitzada, 610 en atenció primària, 177 en hospitals crònics i 76 en servei emergència sanitària.

La consellera ha assenyalat que la cobertura tant dels contractes eventuals com els produïts arran de la Covid-19 i els plans d'estiu "es realitzen amb normalitat amb les bosses de la Conselleria, actualment esgotades". No obstant això, ha apuntat que Sanitat té un superàvit de places creades per a rastrejadors, que "poden arribar fins als 1.572 en el cas de ser necessària una resposta més ràpida".

Amb tot, Barceló ha demanat "disculpes" per "la situació i els retards en els centres de salut", que ha justificat en la "complexitat que estem vivint en aquests moments en tot el territori nacional".

Noves eines per a consultes més ràpides

Així, ha defensat que es fa "per protecció" i amb l'objectiu de "millorar la situació" i ha anunciat que la Conselleria treballa amb noves eines per a "facilitar consultes més ràpides i alleugerir als professionals". Per això, ha demanat "compressió" per al personal sanitari que "s'està deixant la pell per a atendre les necessitats".

En aquest sentit, ha precisat que el Ministeri va establir unes condicions per als centres de salut respecte a la necessitat de l'existència d'un corredor 'Covid' i d'un altre 'no Covid' per a "protegir a pacients i a sanitaris".

"Això ens ha portat a tindre una atenció que no és presencial llevat que la situació ho requerisca sinó telefònica", ha declarat. Per això, Sanitat va habilitar en l'app GVA +Salut la possibilitat de sol·licitar cita telefònica.