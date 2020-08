Pablo Motos muestra en redes sus habilidades de comunicación bajo el agua

Pablo Motos continúa 'presumiendo' de vacaciones acuáticas en Instagram. Si a comienzos de verano mostró sus habilidades practicando wakeboard, a mediados se pasó al wakesurf y ahora, en agosto, al submarinismo.

El presentador de El hormiguero publicó este lunes en redes sociales un vídeo en que se le podía ver sumergido en el agua intentando mandar un mensaje a sus seguidores: "¿Se me entiende o no se me entiende?", escribió.

También utilizó varios hastag para etiquetar su publicación: 'buceo', 'bucear', 'Mediterráneo', 'bajo el mar', 'buceando', 'mar' y 'grito'. De esta forma, Motos demostró sus habilidades de comunicador en el agua.

El valenciano también publicó este fin de semana una foto suya con un sombrero que tituló: "El hermano de Hacendado de Van Gogh", con varios hastag: 'Van Gogh', 'Hacendado', 'igualitos', 'separados al nacer' y 'lo veo y no lo creo'.

Y es que en la imagen se podía observar a Motos con un sombrero de paja y posando como en una de las imágenes más icónicas de las obras del pintor neerlandés, el 'Autorretrato con sombrero de paja', de 1887.