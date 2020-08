Tu horóscopo diario: martes 18 de agosto de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 18 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Considera que a veces hay que emplear todas las armas posibles para defenderse de los ataques que vienen de según qué personas que no son limpias ni quieren tu bien. Ahora vas a poder ganar cierta batalla muy importante. Recuperas mucha fuerza mental.

Tauro

Investigas un asunto que tiene que ver con la tecnología y que te va a servir muy bien para elaborar ciertos temas relacionados con el trabajo ahora. También puedes cierta información sobre algún punto concreto a alguien con más experiencia que tu.

Géminis

Si tienes que hacer un viaje, procura que todo vaya a tiempo, sin nervios y con la mayor calma posible, sin discutir por nada ni con nadie. Busca que sea lo más relajante posible y aunque sea por trabajo, que se convierta en algo placentero y divertido.

Cáncer

No has podido descansar demasiado bien por algo externo a ti, que sin embargo no puedes evitar. Lo mejor es que procures buscar otro lugar en el que puedas reponer fuerzas sin que nadie te moleste. Si le pides ese favor a un amigo, te lo hará.

Leo

Hablas de todo un poco sin ton ni son hoy y eso debes de frenarlo porque quizá digas algo que no sea muy recibido en un grupo al que perteneces y que de vez en cuando confía mucho en tu gestión o en tu liderazgo. Procura templar tus palabras.

Virgo

Será un día bastante entretenido en el que vas a estar muy pendiente de los wasap y de las redes sociales para ver a tus amigos. Eso no está mal, pero también es importante que procures que algunos contactos sean más reales y directos.

Libra

Si practicas mucho algo que te gusta hacer y que además es muy saludable, llegarás poco a poco a controlarlo perfectamente y eso te dará muchas satisfacciones. Puede ser algo relacionado con el deporte, pero te vendría bien una disciplina como el yoga o la meditación.

Escorpio

Consigues llegar hasta alguien que te interesa, por fin, Era algo que te habías propuesto y que ahora llega el momento de tenerlo en la mano y de saborear el asunto. Vas a sentir euforia por ello y querrás compartirlo con alguien muy querido.

Sagitario

Te hará ilusión llegar a un sitio con el que habías soñado o conseguir ese objeto que tanto te gustabas. Ahora puedes darte el capricho y es algo que realmente mereces porque has trabajado mucho y es hora de recoger recompensas de alguna clase.

Capricornio

No querrás pelearte mucho por los intereses de los demás, pero esa es una postura que alguien no va a ver Cobn muy buenos ojos y no le faltará razón. Ojo con esa individualidad tan a ultranza que te puede traer consecuencias algo indeseadas.

Acuario

Quizá no es el momento idóneo para ir por los despachos para dejarte ver. Hay cambios a tu alrededor que te van a impedir hacer eso y debes de ser consciente de que ciertas condiciones de trabajo nuevas se abren paso. Pero confía en tu instinto y no te irá mal.

Piscis

Hoy andas un poco por las nubes, en tus cosas, con cierta ensoñación que no te deja poner los pies sobre la tierra. No es malo dejarse llevar por los sueños de vez en cuando, pero hay asuntos terrenales que te están esperando para que los soluciones.