Los tres motivos que Casado expuso personalmente a Álvarez de Toledo para justificar su cese

Cayetana Alvarez de Toledo ha sido destituida como portavoz del Partido Popular en el Congreso en la tarde del lunes 17 de agosto. Su reacción no ha tardado y ha dado una rueda de prensa explicando su punto de vista y dejando claro su rechazo a la decisión: "Las causas que me ha explicado el señor Casado me parecen desdichadas y no las comparto. Considera que mi concepción de libertad es incompatible", ha declarado.

En su explicación, ha señalado que Pablo Casado le ha trasadado que hay tres motivos por los que ha tomado esta decisión. El primero de ellos ha sido una entrevista realizada a El País el pasado domingo 16, en la que defendía que un partido "no debe ser una estructura militar" y que al líder del partido le pareció un "ataque en toda regla a su autoridad en varios frentes".

Alvarez de Toledo ha explicado que su "concepción de la libertad es incompatible con la autoridad" ya que, a su parecer, ella "no va por libre ni es un verso suelto", porque cree que "la discrepancia no es un sinónimo de deslealtad y la libertad no es indisciplina". Por último, a señalado que ella "no cree en los colectivos homogéneos, aunque sean partidos políticos".

En relación con su discrepancia con Casado, la exportavoz del PP en el Congreso ha añadido que su propuesta de dar "libertad de voto a los diputados en asuntos morales", con el objetivo de "dar fortaleza al grupo parlamentario" también fue mal recibida. Ha señalado que se consideró como "una amenaza a la cohesión interna". Algo de lo que discrepa y ha criticado abiertamente que se le señalase por ello: "La unidad nace de la deliberación y el debate, y no de la imposición. Puede que logren un Partido Popular más homogéneo, pero no por eso más grande y más fuerte, sino al revés. La homogeneidad provoca que algo se vuelva más pequeño y más pobre".

El segundo gran reproche del líder Popular fue a raíz de las declaraciones de Alvarez de Toledo cuando se produjo la destitución de Gabriel Elorriaga, jefe de la asesoría parlamentaria. En su momento afirmó que era "una invasión de competencias del Partido Popular sobre la dirección del grupo parlamentario", algo que sigue manteniendo.

Además, ha seguido criticando la labor de los altos cargos del partido: "Desde el minuto uno el secretario general del partido trató de restringir al mínimo la autonomía de la dirección del grupo parlamentario y yo no entendía porque. Ningún portavoz en el PP ha tenido menos autonomía que yo en el desempeño de mis funciones".

El tercer y último motivo por el que Cayetana ha sido destituida es la "llegada de una nueva etapa política en septiembre". Así se lo ha transmitido Casado, quien le comunicó su preocupación por su posición de cara a la negociación de los presupuestos y el pacto por la justicia.

"La justicia es el ultimo dique de contención del sistema, frente al proceso encabezado por Pedro Sánchez en alianza con Podemos y el separatismo", ha declarado Alvarez de Toledo. El mayor reproche que le ha hecho Casado es su "insistencia en la necesidad de un gran acuerdo entre el espacio social demócrata y el liberal conservador. Rechaza mi proyecto de gobierno de concentración constitucionalista en España", ha concluido.