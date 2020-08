Simón: "Estamos viendo que las cosas no van como nos gustaría que fueran"

El número de contagios diarios de coronavirus continúa este lunes próximo a los 2.000 y el avance de la pandemia ha provocado estrés en los sanitarios. Así lo ha reconocido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón: "Hay algunos hospitales que están empezando a sentir que no estamos mal, pero estamos viendo que las cosas no van como nos gustaría que fueran".

El epidemiólogo ha admitido en su rueda de prensa bisemanal que actualmente "no hay una presión excesiva" sobre los hospitales, pero que algunos -especialmente los de las comunidades con un mayor incremento en el número de casos- están empezando a observar situaciones que generan "un cierto estrés en el personal médico".

Esto obedece, ha detallado el director del CCAES, a tres motivos: el aumento del número de casos, la ausencia de algunos sanitarios a causa de las vacaciones y al intento de recuperar la actividad de la época en la que los hospitales se dedicaron casi en exclusiva a la COVID-19 -y que incrementó la longitud de las listas de espera-.

El experto ha defendido que España se encuentra en una "subida suave" de casos de COVID-19, pese a los más de 16.000 nuevos positivos que ha notificado el Ministerio de Sanidad durante este fin de semana. En las últimas 24 horas, el departamento de Salvador Illa ha notificado 1.833 casos, con Aragón (389), País Vasco (344) y Comunidad de Madrid (324) a la cabeza.

Incremento "muy probable" por las "no fiestas"

Simón también se ha pronunciado sobre las "no fiestas" del pasado día 15, fecha en la que tradicionalmente muchas localidades están de celebración con motivo de la Virgen de agosto. En este sentido, ha calificado de "muy probable" que en los próximos días se produzca un "pequeño incremento mayor".

El epidemiólogo cree que, a pesar de los esfuerzos y las medidas de precaución durante las celebraciones, "seguro que hay zonas y grupos que no las han implementado con el mismo cuidado" y que, por eso, se espera un repunte de casos. "Habrá que ver si somos capaces de controlarlo", ha dicho.

Personas con distinto nivel de riesgo

El "objetivo fundamental" es ahora "llegar al inicio de la actividad laboral y escolar en septiembre con el nivel más bajo de transmisión posible", ha explicado el director del CCAES, para lo que falta "un par de semanas" en el primer caso y "tres o cuatro" en el segundo.

En este sentido, Simón ha advertido que, cuando se produzca la vuelta al trabajo y a los colegios tras las vacaciones, el problema será la convivencia entre personas procedentes de "regiones con situaciones epidemiológicas muy diferentes". "Se juntará gente que viene de zonas con mayor riesgo con otras con menor riesgo", ha detallado.

"No sabemos cómo va a ser esa mezcla en los colegios, en los centros de trabajo, en las universidades... Trataremos de minimizar esa mezcla explosiva",ha asegurado.

Crítico con la manifestación antimascarillas

Sobre la concentración antimascarillas celebrada el pasado domingo en Madrid, Simón ha considerado que "no merece mucho la pena" valorar el motivo porque la gente "es suficientemente inteligente" como para entender el riesgo en el que este tipo de actos "pueden poner al resto de la sociedad".

"No he visto toda la manifestación y no sé si fue lo que pasó durante toda la manifestación. Tampoco sé si representan un momento puntual que puede no ser representativo, pero lo cierto es que lo que hemos visto no requiere de mucho comentario", ha criticado.